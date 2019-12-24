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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 чер, 2024 13:14
Ой+ написав: Amethyst написав:
Хоча є кредліміти у Мумби, Альфи, Тасі, Шапіта, але ні Ідея, ні Райф, ні Альянс не дають
пробуйте. Абанка, як зменшив користування, то добавила до 100 тис., та і синові студентові
абанка знає, що ті 100 тис. і викорастати розумно нема куди, та ще з їхніми теперішніми кешбеками
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Додано: Сер 05 чер, 2024 12:44
Сенсбанк, коли виплати по овдп?
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Додано: Сер 05 чер, 2024 12:49
2XL написав:
Сенсбанк, коли виплати по овдп?
Вітаю! Кошти сьогодні надійдуть до 18:00 години, тому очікуйте, будь ласка, що протягом дня відбудеться зарахування на вашу картку.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: Сер 05 чер, 2024 13:09
Sense Bank написав: 2XL написав:
Сенсбанк, коли виплати по овдп?
Вітаю! Кошти сьогодні надійдуть до 18:00 години, тому очікуйте, будь ласка, що протягом дня відбудеться зарахування на вашу картку.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Ото тіки шоо зайшло!
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Amethyst
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