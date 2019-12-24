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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1209121012111212

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 13:14

  Ой+ написав:
  Amethyst написав:
Хоча є кредліміти у Мумби, Альфи, Тасі, Шапіта, але ні Ідея, ні Райф, ні Альянс не дають

пробуйте. Абанка, як зменшив користування, то добавила до 100 тис., та і синові студентові
абанка знає, що ті 100 тис. і викорастати розумно нема куди, та ще з їхніми теперішніми кешбеками :evil:
flysoulfly
 
Повідомлень: 4884
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 273 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 12:44

Re: Sense Bank

Сенсбанк, коли виплати по овдп?
2XL
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Повідомлень: 4306
З нами з: 13.12.12
Подякував: 752 раз.
Подякували: 265 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 12:49

Re: Sense Bank

  2XL написав:Сенсбанк, коли виплати по овдп?

Вітаю! Кошти сьогодні надійдуть до 18:00 години, тому очікуйте, будь ласка, що протягом дня відбудеться зарахування на вашу картку.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12617
З нами з: 18.02.13
Подякував: 172 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 13:09

  Sense Bank написав:
  2XL написав:Сенсбанк, коли виплати по овдп?

Вітаю! Кошти сьогодні надійдуть до 18:00 години, тому очікуйте, будь ласка, що протягом дня відбудеться зарахування на вашу картку.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Ото тіки шоо зайшло!
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5455
З нами з: 05.05.21
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
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  #<1 ... 1209121012111212
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