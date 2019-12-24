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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 13:14

  Ой+ написав:
  Amethyst написав:
Хоча є кредліміти у Мумби, Альфи, Тасі, Шапіта, але ні Ідея, ні Райф, ні Альянс не дають

пробуйте. Абанка, як зменшив користування, то добавила до 100 тис., та і синові студентові
абанка знає, що ті 100 тис. і викорастати розумно нема куди, та ще з їхніми теперішніми кешбеками :evil:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 12:44

Re: Sense Bank

Сенсбанк, коли виплати по овдп?
2XL
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Повідомлень: 4306
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Подякував: 752 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 12:49

Re: Sense Bank

  2XL написав:Сенсбанк, коли виплати по овдп?

Вітаю! Кошти сьогодні надійдуть до 18:00 години, тому очікуйте, будь ласка, що протягом дня відбудеться зарахування на вашу картку.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 13:09

  Sense Bank написав:
  2XL написав:Сенсбанк, коли виплати по овдп?

Вітаю! Кошти сьогодні надійдуть до 18:00 години, тому очікуйте, будь ласка, що протягом дня відбудеться зарахування на вашу картку.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Ото тіки шоо зайшло!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:48

А хтось купує/продає акції в Сенс? Треба обов'язково при цьому заповнювати декларацію про доходи? Зі звичайними депо і ОВДП наче як не треба, а з акціями як?
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:57

Re: Sense Bank

  Striker написав:А хтось купує/продає акції в Сенс?
Акції не продають, тільки дражняться. Мораторій НБУ жж.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:10

  Striker написав:А хтось купує/продає акції в Сенс? Треба обов'язково при цьому заповнювати декларацію про доходи? Зі звичайними депо і ОВДП наче як не треба, а з акціями як?

Виконати купівлю та продаж акцій на час воєнного стану - недоступно, відповідно до Постанови №18 НБУ від 24.02.2022 року. Оскільки банкам забороняється здійснювати відчуження цінних паперів іноземних емітентів. Враховуючи ці обмеження, наразі банк немає можливості проводити операції на ринках капіталу щодо продажу викуплених іноземних цінних паперів в Україні 😥

Але, при наявності акцій на депозитарії в нашому банку, вони не заморожуються в банку до завершення воєнного стану й для всіх клієнтів доступно перевести їх до небанківського брокера, де можна буде продати їх 😉
Більш детально про процедуру тут 👉 https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 8229086738

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:19

  Amethyst написав:
  Striker написав:А хтось купує/продає акції в Сенс?
Акції не продають, тільки дражняться. Мораторій НБУ жж.


тільки для банків блок
для бірж-брокерів - все працює
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 16:37

  greenozon написав:
  Amethyst написав:
  Striker написав:А хтось купує/продає акції в Сенс?
Акції не продають, тільки дражняться. Мораторій НБУ жж.


тільки для банків блок
для бірж-брокерів - все працює
та да. Л - логіка
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 16:37

А чому до 16:00 була дохідність 96.77 за 1 шт., а зараз 91.77? Ціна облігації та ж сама. Навіть якщо вирахувати 1 день, то щось велика різниця.

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Striker
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Форумчанин року
 
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