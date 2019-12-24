Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 чер, 2024 13:14
Ой+ написав: Amethyst написав:
Хоча є кредліміти у Мумби, Альфи, Тасі, Шапіта, але ні Ідея, ні Райф, ні Альянс не дають
пробуйте. Абанка, як зменшив користування, то добавила до 100 тис., та і синові студентові
абанка знає, що ті 100 тис. і викорастати розумно нема куди, та ще з їхніми теперішніми кешбеками
flysoulfly
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Додано: Сер 05 чер, 2024 12:44
Сенсбанк, коли виплати по овдп?
2XL
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Додано: Сер 05 чер, 2024 12:49
2XL написав:
Сенсбанк, коли виплати по овдп?
Вітаю! Кошти сьогодні надійдуть до 18:00 години, тому очікуйте, будь ласка, що протягом дня відбудеться зарахування на вашу картку.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Додано: Сер 05 чер, 2024 13:09
Sense Bank написав: 2XL написав:
Сенсбанк, коли виплати по овдп?
Вітаю! Кошти сьогодні надійдуть до 18:00 години, тому очікуйте, будь ласка, що протягом дня відбудеться зарахування на вашу картку.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Ото тіки шоо зайшло!
Amethyst
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Додано: Сер 05 чер, 2024 14:48
А хтось купує/продає акції в Сенс? Треба обов'язково при цьому заповнювати декларацію про доходи? Зі звичайними депо і ОВДП наче як не треба, а з акціями як?
Striker
Форумчанин року
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Додано: Сер 05 чер, 2024 14:57
Striker написав:
А хтось купує/продає акції в Сенс?
Акції не продають, тільки дражняться. Мораторій НБУ жж.
Amethyst
Повідомлень: 5456
З нами з: 05.05.21
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1049 раз.
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9
Додано: Сер 05 чер, 2024 15:10
Striker написав:
А хтось купує/продає акції в Сенс? Треба обов'язково при цьому заповнювати декларацію про доходи? Зі звичайними депо і ОВДП наче як не треба, а з акціями як?
Виконати купівлю та продаж акцій на час воєнного стану - недоступно, відповідно до Постанови №18 НБУ від 24.02.2022 року. Оскільки банкам забороняється здійснювати відчуження цінних паперів іноземних емітентів. Враховуючи ці обмеження, наразі банк немає можливості проводити операції на ринках капіталу щодо продажу викуплених іноземних цінних паперів в Україні 😥
Але, при наявності акцій на депозитарії в нашому банку, вони не заморожуються в банку до завершення воєнного стану й для всіх клієнтів доступно перевести їх до небанківського брокера, де можна буде продати їх 😉
Більш детально про процедуру тут 👉
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 8229086738
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 12618
З нами з: 18.02.13
Подякував: 173 раз.
Подякували: 1321 раз.
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2
1
Додано: Сер 05 чер, 2024 15:19
Amethyst написав: Striker написав:
А хтось купує/продає акції в Сенс?
Акції не продають, тільки дражняться. Мораторій НБУ жж.
тільки для банків блок
для бірж-брокерів - все працює
greenozon
Повідомлень: 16284
З нами з: 01.06.14
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Додано: Сер 05 чер, 2024 16:37
greenozon написав: Amethyst написав: Striker написав:
А хтось купує/продає акції в Сенс?
Акції не продають, тільки дражняться. Мораторій НБУ жж.
тільки для банків блок
для бірж-брокерів - все працює
та да. Л - логіка
flysoulfly
Повідомлень: 4895
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 273 раз.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 16:37
А чому до 16:00 була дохідність 96.77 за 1 шт., а зараз 91.77? Ціна облігації та ж сама. Навіть якщо вирахувати 1 день, то щось велика різниця.
Striker
Форумчанин року
Повідомлень: 3059
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3626 раз.
Подякували: 5877 раз.
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