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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 чер, 2024 16:57
Striker написав:
А чому до 16:00 була дохідність 96.77 за 1 шт., а зараз 91.77? Ціна облігації та ж сама.
Так не може бути: 1000 + 97,5*2 - 1103,23 = 91,77.
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ingtrans
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Додано: Сер 05 чер, 2024 17:21
ingtrans написав: Striker написав:
А чому до 16:00 була дохідність 96.77 за 1 шт., а зараз 91.77? Ціна облігації та ж сама.
Так не може бути: 1000 + 97,5*2 - 1103,23 = 91,77.
Тоді я щось не туди глянув. Здалося.
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Striker
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Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
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