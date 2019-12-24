Так не може бути: 1000 + 97,5*2 - 1103,23 = 91,77.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 чер, 2024 16:57
Re: Sense Bank
Додано: Сер 05 чер, 2024 17:21
Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:03
Sense Bank
Замовляв квіти на flowers.ua під акційний кешбек, а його не нарахували. Горячка каже що не виконано умови,а саме замовлення зроблено не з додатка, а з сайту. Хоча про те, що оплата повинна бути з додатка ніде не сказано.Навіть в умовах акції, йде посилання на сайт, Купуй квіти тут.
Але після мого звернення, одразу прибрали це посилання!
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