Так не може бути: 1000 + 97,5*2 - 1103,23 = 91,77.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 16:57
Re: Sense Bank
Додано: Сер 05 чер, 2024 17:21
Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:03
Sense Bank
Замовляв квіти на flowers.ua під акційний кешбек, а його не нарахували. Горячка каже що не виконано умови,а саме замовлення зроблено не з додатка, а з сайту. Хоча про те, що оплата повинна бути з додатка ніде не сказано.Навіть в умовах акції, йде посилання на сайт, Купуй квіти тут.
Але після мого звернення, одразу прибрали це посилання!
Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:35
mihasik Дійсно, акційний кешбек нараховується лише на покупки, що були виконані в додатку. Це вказано в "додаткових умовах", що видно на вашому скріншоті. Через те, що нарахування кешбеку буде лише за покупку в додатку, то і було прибрано кнопку "Купуй квіти тут".
Уточнив у колег щодо вашої ситуації, то вам мають донарахувати кешбек за цю операцію. Сьогодні має бути зарахована частина бонусів, а решту донарахують до 30/07.
*Андрій
Додано: П'ят 07 чер, 2024 12:45
Якщо це так, дякую
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