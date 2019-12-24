RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1210121112121213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 16:57

Re: Sense Bank

  Striker написав:А чому до 16:00 була дохідність 96.77 за 1 шт., а зараз 91.77? Ціна облігації та ж сама.

Так не може бути: 1000 + 97,5*2 - 1103,23 = 91,77.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3912
З нами з: 31.07.19
Подякував: 110 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 17:21

  ingtrans написав:
  Striker написав:А чому до 16:00 була дохідність 96.77 за 1 шт., а зараз 91.77? Ціна облігації та ж сама.

Так не може бути: 1000 + 97,5*2 - 1103,23 = 91,77.

Тоді я щось не туди глянув. Здалося.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3059
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3626 раз.
Подякували: 5877 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:03

Sense Bank
Замовляв квіти на flowers.ua під акційний кешбек, а його не нарахували. Горячка каже що не виконано умови,а саме замовлення зроблено не з додатка, а з сайту. Хоча про те, що оплата повинна бути з додатка ніде не сказано.Навіть в умовах акції, йде посилання на сайт, Купуй квіти тут.
Зображення
Але після мого звернення, одразу прибрали це посилання!
:x
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1329
З нами з: 26.10.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:35

mihasik Дійсно, акційний кешбек нараховується лише на покупки, що були виконані в додатку. Це вказано в "додаткових умовах", що видно на вашому скріншоті. Через те, що нарахування кешбеку буде лише за покупку в додатку, то і було прибрано кнопку "Купуй квіти тут".
Уточнив у колег щодо вашої ситуації, то вам мають донарахувати кешбек за цю операцію. Сьогодні має бути зарахована частина бонусів, а решту донарахують до 30/07.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12619
З нами з: 18.02.13
Подякував: 173 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 12:45

  Sense Bank написав:mihasik Дійсно, акційний кешбек нараховується лише на покупки, що були виконані в додатку. Це вказано в "додаткових умовах", що видно на вашому скріншоті. Через те, що нарахування кешбеку буде лише за покупку в додатку, то і було прибрано кнопку "Купуй квіти тут".
Уточнив у колег щодо вашої ситуації, то вам мають донарахувати кешбек за цю операцію. Сьогодні має бути зарахована частина бонусів, а решту донарахують до 30/07.

*Андрій

Якщо це так, дякую
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1329
З нами з: 26.10.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1210121112121213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1226 260631
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 тра, 2024 12:00
quadro_tony_da
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
14 15660
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3221)
07.06.2024 12:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.