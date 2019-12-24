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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 10:13

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:зниження ставки з 2,25% до 1,75%

а нєєє, тоді я в Райф пішов )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:03

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:зниження ставки з 2,25% до 1,75%

а нєєє, тоді я в Райф пішов )



записуємо в блокнотик - бажає спонсорувати терористичний суб'єкт Р-ф (фу)
жовта картка
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:05

Re: Sense Bank

greenozon написав:
  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:зниження ставки з 2,25% до 1,75%

а нєєє, тоді я в Райф пішов )



записуємо в блокнотик - бажає спонсорувати терористичний суб'єкт Р-ф (фу)
жовта картка
Та нікуди він не пішов , просто шантажує)

Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:17

Нащо вам овдп???

https://minfin.com.ua/ua/2024/06/13/128945028/

Враховуємо ризики
sens
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