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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2024 10:13
Sense Bank написав:
зниження ставки з 2,25% до 1,75%
а нєєє, тоді я в Райф пішов )
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Amethyst
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Додано: Чет 13 чер, 2024 13:03
Amethyst написав: Sense Bank написав:
зниження ставки з 2,25% до 1,75%
а нєєє, тоді я в Райф пішов )
записуємо в блокнотик - бажає спонсорувати терористичний суб'єкт Р-ф (фу)
жовта картка
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greenozon
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Додано: Чет 13 чер, 2024 13:05
greenozon написав: Amethyst написав: Sense Bank написав:
зниження ставки з 2,25% до 1,75%
а нєєє, тоді я в Райф пішов )
записуємо в блокнотик - бажає спонсорувати терористичний суб'єкт Р-ф (фу)
жовта картка
Та нікуди він не пішов , просто шантажує)
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