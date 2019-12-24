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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 14:40

  Driver написав:Вчера в Сенс Супер глюк Апп прилетела новость о том, что к карте Ред теперь можно выпустить допкой карту Выгода. (правда, у меня есть Ред 2.0, и нет просто Ред, но это ладно)

А сегодня на электронную почту пришёл спам от Эпицентра (по программе Выгода).
Причём на адрес, который я ему точно не давал.
Зато я когда-то давно давал этот адрес тогда-ещё-Альфа-банку.

Закономерная мысль - какой Сеня слил Эпицентру мой е-мейл без моего согласия???

Sense Bank, шо скажете?


Скоріш за все розсилка була від нас на вашу пошту. Але будемо вдячні, якщо поділитесь скріншотами на нашу пошту help@sensebank.com.ua. До скріншотів, будь ласка, додайте ще ваші ПІБ та пошту на яку вам надійшло це.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12623
З нами з: 18.02.13
Подякував: 173 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
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