Driver написав:Вчера в Сенс Супер глюк Апп прилетела новость о том, что к карте Ред теперь можно выпустить допкой карту Выгода. (правда, у меня есть Ред 2.0, и нет просто Ред, но это ладно)
А сегодня на электронную почту пришёл спам от Эпицентра (по программе Выгода).
Причём на адрес, который я ему точно не давал.
Зато я когда-то давно давал этот адрес тогда-ещё-Альфа-банку.
Закономерная мысль - какой Сеня слил Эпицентру мой е-мейл без моего согласия???
Sense Bank, шо скажете?
Скоріш за все розсилка була від нас на вашу пошту. Але будемо вдячні, якщо поділитесь скріншотами на нашу пошту help@sensebank.com.ua. До скріншотів, будь ласка, додайте ще ваші ПІБ та пошту на яку вам надійшло це.
*Андрій