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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 чер, 2024 14:40
Driver написав:
Вчера в Сенс Супер глюк
Апп прилетела новость о том, что к карте Ред теперь можно выпустить допкой карту Выгода. (правда, у меня есть Ред 2.0, и нет просто Ред, но это ладно)
А сегодня на электронную почту пришёл спам от Эпицентра (по программе Выгода).
Причём на адрес, который я ему точно не давал.
Зато я когда-то давно давал этот адрес тогда-ещё-Альфа-банку.
Закономерная мысль - какой Сеня слил Эпицентру мой е-мейл без моего согласия???Sense Bank
, шо скажете?
Скоріш за все розсилка була від нас на вашу пошту. Але будемо вдячні, якщо поділитесь скріншотами на нашу пошту help@sensebank.com.ua
. До скріншотів, будь ласка, додайте ще ваші ПІБ та пошту на яку вам надійшло це.
*Андрій
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Додано: Суб 15 чер, 2024 19:27
Таке питання практикам : якщо РД в неділю 16го червня. Кредитка погашена повністю. Але якщо щось витратити у неділю 16го ввечері - наприклад в 20-00 - знімуть 100 грн за користування КЛ чи не знімуть?
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Додано: Суб 15 чер, 2024 19:31
1finanсier Якщо будете розраховуватись не на ресурсах банку, то списання буде не день-в-день, тому нічого списатись не повинно 👌
*Андрій
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Додано: Суб 15 чер, 2024 19:54
Sense Bank написав:1finanсier
Якщо будете розраховуватись не на ресурсах банку, то списання буде не день-в-день, тому нічого списатись не повинно 👌
*Андрій
Тобто для визначення чи є підстава списувати плату у 100 грн чи нема
будуть братися до уваги лише операції, проведені по рахунку на момент РД, а не ті, які ще по рахунку не проведені?
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sens
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