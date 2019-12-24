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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 14:40

  Driver написав:Вчера в Сенс Супер глюк Апп прилетела новость о том, что к карте Ред теперь можно выпустить допкой карту Выгода. (правда, у меня есть Ред 2.0, и нет просто Ред, но это ладно)

А сегодня на электронную почту пришёл спам от Эпицентра (по программе Выгода).
Причём на адрес, который я ему точно не давал.
Зато я когда-то давно давал этот адрес тогда-ещё-Альфа-банку.

Закономерная мысль - какой Сеня слил Эпицентру мой е-мейл без моего согласия???

Sense Bank, шо скажете?


Скоріш за все розсилка була від нас на вашу пошту. Але будемо вдячні, якщо поділитесь скріншотами на нашу пошту help@sensebank.com.ua. До скріншотів, будь ласка, додайте ще ваші ПІБ та пошту на яку вам надійшло це.

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 19:27

Re: Sense Bank

Таке питання практикам : якщо РД в неділю 16го червня. Кредитка погашена повністю. Але якщо щось витратити у неділю 16го ввечері - наприклад в 20-00 - знімуть 100 грн за користування КЛ чи не знімуть?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 19:31

1finanсier Якщо будете розраховуватись не на ресурсах банку, то списання буде не день-в-день, тому нічого списатись не повинно 👌

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 19:54

  Sense Bank написав:1finanсier Якщо будете розраховуватись не на ресурсах банку, то списання буде не день-в-день, тому нічого списатись не повинно 👌

*Андрій

Тобто для визначення чи є підстава списувати плату у 100 грн чи нема
будуть братися до уваги лише операції, проведені по рахунку на момент РД, а не ті, які ще по рахунку не проведені?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:39

Re: Sense Bank

  1finanсier написав:Тобто для визначення чи є підстава списувати плату у 100 грн чи нема
будуть братися до уваги лише операції, проведені по рахунку на момент РД, а не ті, які ще по рахунку не проведені?

Це тонка гра, можна дивитись у виписці, що проведено, а що ні, але чи варто лоскотати собі нерви? Але відповідь банку точна, можу добавити, що 2-3 дні проходить до проводки.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 21:06

  Ой+ написав:
  1finanсier написав:Тобто для визначення чи є підстава списувати плату у 100 грн чи нема
будуть братися до уваги лише операції, проведені по рахунку на момент РД, а не ті, які ще по рахунку не проведені?

Це тонка гра, можна дивитись у виписці, що проведено, а що ні, але чи варто лоскотати собі нерви? Але відповідь банку точна, можу добавити, що 2-3 дні проходить до проводки.

Ну все ж таки - тобто якщо зробити оплату ввечері РД, і проводка не пройде цим же днем, то коміс в 100 грн не спишуть?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 21:40

  Sense Bank написав:Скоріш за все розсилка була від нас на вашу пошту. Але будемо вдячні, якщо поділитесь скріншотами на нашу пошту help@sensebank.com.ua. До скріншотів, будь ласка, додайте ще ваші ПІБ та пошту на яку вам надійшло це.

*Андрій

К вечеру ещё два спам-письма прилетели.
Вот с этих адресов:
vyhoda@promo.epicentrk.ua
promo@promo.epicentrk.ua

С Эпицентром вообще дел не имел.
А почту, на которую это всё пришло, указывал, когда становился клиентом тогда-ещё-Альфа-банка
Driver
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 22:31

1finanсier Не спишуть.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 07:59

  Ой+ написав:1finanсier Не спишуть.

Не працює інтернет банкінг. Видає: "невідома помилка"...У всіх так?
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