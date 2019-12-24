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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 чер, 2024 16:43
Sense Bank написав: nord написав:
Не працює інтернет банкінг. Видає: "невідома помилка"...У всіх так?
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, зараз проблема спостерігається чи все вже добре?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Через якийсь час помилка зникла.
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nord
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sens