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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:43

  Sense Bank написав:
  nord написав:Не працює інтернет банкінг. Видає: "невідома помилка"...У всіх так?

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, зараз проблема спостерігається чи все вже добре?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Через якийсь час помилка зникла.
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 08:17

Доброго ранку 👋

Зараз є проблема у роботі сервісів банку, а саме не працює чат та відеочат та не оновлюються баланс картки у застосунку SenseSuper App.
Розуміємо ваше розчарування і докладаємо всіх можливих зусиль для якнайшвидшого відновлення роботи
*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12626
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 08:58

Sense Bank ну это не про разочарования - это ведь системная работа банка - поэтому как бы ничего нового. Но только вы ведь не всю правду пишете. Ведь не обновляются не только остатки в ССА - они также не обновляются и в веб версии (соответсвенно работать со своими деньгами нельзя). Также не обновосляется информация о вновь открытом депозите (сам депозит ССА вроде открывает, но проверить без визуализации невозможно) и не приходит на почту договор о депозите.
И да - по моему убеждению банк это сделал сознательно - начало рабочего дня - клиенты сейчас планируют платежи - отключаем остатки и поддержку - извиняемся на форумах и социальных сетях и поступаем как "пингвины из Мадагаскара" - "Улыбаемся и машем!". Поэтому мне кажется банк это делает специально. И поясню почему:
Раньше - когда банк был не государственным а чуть более солидным в подобных ляпах банк своим клиентам предлагал сорри бонусы - ведь понятно что вы своими действиями наносите вред клиентам и не даете им нормально воспользоваться средствами - почему сейчас такого нет? Ведь определить кто заходил в период "сбоя" (сбоя ли?) в аппку или вэб вовсе не сложно и раздать им потом по 50-100 орехов - чисто за лояльность. Более того я даже подсказывал где взять деньги на это можно - удержать из выплат тех косоруких сотрудников, которые до такой ситуации банк постоянно доводят. А поскольку есть безнаказанность - и банк это знает, то со временем появляется соблазн банка воспользоваться беззащитностью клиентов. Причем абсолютно бесплатно как для банка так и для тех самых "косоруких". Слабо банку начать отвечать за лишение клиентов доступа к их деньгам и за отвратительное выполнение своих обязанностей перед этими самыми клиентами?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 09:29

  Sense Bank написав:Доброго ранку 👋

Зараз є проблема у роботі сервісів банку, а саме не працює чат та відеочат та не оновлюються баланс картки у застосунку SenseSuper App.
Розуміємо ваше розчарування і докладаємо всіх можливих зусиль для якнайшвидшого відновлення роботи
*Андрій

Доповню список: перерахувати кошти зі своєї картки у Вашому банку на інший банк теж не можна: не приходить код.
Й коли ви все це полагодите, не шановні??
Annet_
 
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