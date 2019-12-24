Додано: Пон 17 чер, 2024 08:58

Sense Bank ну это не про разочарования - это ведь системная работа банка - поэтому как бы ничего нового. Но только вы ведь не всю правду пишете. Ведь не обновляются не только остатки в ССА - они также не обновляются и в веб версии (соответсвенно работать со своими деньгами нельзя). Также не обновосляется информация о вновь открытом депозите (сам депозит ССА вроде открывает, но проверить без визуализации невозможно) и не приходит на почту договор о депозите.

И да - по моему убеждению банк это сделал сознательно - начало рабочего дня - клиенты сейчас планируют платежи - отключаем остатки и поддержку - извиняемся на форумах и социальных сетях и поступаем как "пингвины из Мадагаскара" - "Улыбаемся и машем!". Поэтому мне кажется банк это делает специально. И поясню почему:

Раньше - когда банк был не государственным а чуть более солидным в подобных ляпах банк своим клиентам предлагал сорри бонусы - ведь понятно что вы своими действиями наносите вред клиентам и не даете им нормально воспользоваться средствами - почему сейчас такого нет? Ведь определить кто заходил в период "сбоя" (сбоя ли?) в аппку или вэб вовсе не сложно и раздать им потом по 50-100 орехов - чисто за лояльность. Более того я даже подсказывал где взять деньги на это можно - удержать из выплат тех косоруких сотрудников, которые до такой ситуации банк постоянно доводят. А поскольку есть безнаказанность - и банк это знает, то со временем появляется соблазн банка воспользоваться беззащитностью клиентов. Причем абсолютно бесплатно как для банка так и для тех самых "косоруких". Слабо банку начать отвечать за лишение клиентов доступа к их деньгам и за отвратительное выполнение своих обязанностей перед этими самыми клиентами?