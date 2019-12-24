|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 чер, 2024 14:53
WallNutPen написав:
в аппку или вэб вовсе не сложно и раздать им потом по 50-100 орехов - чисто за лояльность.
тобто за те що банк підклав свиню Вам достатньо 50-100 гривень (формально 40-80 після оподаткування)? лол
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 4514
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 818 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 чер, 2024 14:54
Додаток далі не працює
обгігації куплені через Сенс в Дії минулого тижня, всі будуть повертати через ті самі збої теперешні
Серйозні глобальні проблеми
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3765
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 чер, 2024 15:21
wolt450 написав:
Додаток далі не працює
обгігації куплені через Сенс в Дії минулого тижня, всі будуть повертати через ті самі збої теперешні
Серйозні глобальні проблеми
що мається на увазі? Дострокове погашення чи як ?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16954
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 17 чер, 2024 15:43
В отделениях софт тоже не работает
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1468
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 17 чер, 2024 15:44
wolt450 написав:
Додаток далі не працює
обгігації куплені через Сенс в Дії минулого тижня, всі будуть повертати через ті самі збої теперешні
Серйозні глобальні проблеми
підлі москалі ДДОС чи щось банальніше?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16313
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 438 раз.
- Подякували: 1613 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN
, patrikk
, PUMB
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1226
|261944
|
|
|14
|16507
|
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
|