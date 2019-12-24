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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1216121712181219>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:53

Re: Sense Bank

  WallNutPen написав:в аппку или вэб вовсе не сложно и раздать им потом по 50-100 орехов - чисто за лояльность.


тобто за те що банк підклав свиню Вам достатньо 50-100 гривень (формально 40-80 після оподаткування)? лол
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:54

Re: Sense Bank

Додаток далі не працює
обгігації куплені через Сенс в Дії минулого тижня, всі будуть повертати через ті самі збої теперешні
Серйозні глобальні проблеми
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:21

  wolt450 написав:Додаток далі не працює
обгігації куплені через Сенс в Дії минулого тижня, всі будуть повертати через ті самі збої теперешні
Серйозні глобальні проблеми
що мається на увазі? Дострокове погашення чи як ?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:43

В отделениях софт тоже не работает
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:44

  wolt450 написав:Додаток далі не працює
обгігації куплені через Сенс в Дії минулого тижня, всі будуть повертати через ті самі збої теперешні
Серйозні глобальні проблеми


підлі москалі ДДОС чи щось банальніше?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:50

  greenozon написав:
  wolt450 написав:Додаток далі не працює
обгігації куплені через Сенс в Дії минулого тижня, всі будуть повертати через ті самі збої теперешні
Серйозні глобальні проблеми


підлі москалі ДДОС чи щось банальніше?

думаю собственные "рукожопые" индусы.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:52

  DmitryZP написав:
  WallNutPen написав:в аппку или вэб вовсе не сложно и раздать им потом по 50-100 орехов - чисто за лояльность.


тобто за те що банк підклав свиню Вам достатньо 50-100 гривень (формально 40-80 після оподаткування)? лол

Как говорится "С поганой овцы хоть шерсти клок". Но думаю все будет проще - Сеня состроит морду кирпичом скажет что клиенты сами во всем виноваты и по их пониманию поскольку проблема была массовой, то никому никакой сорри бонус не положен - как говорится "все в сад" - и пофиг кому и насколько банк такими действиями навредил :evil:
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 16:27

  sens написав:
  wolt450 написав:Додаток далі не працює
обгігації куплені через Сенс в Дії минулого тижня, всі будуть повертати через ті самі збої теперешні
Серйозні глобальні проблеми
що мається на увазі? Дострокове погашення чи як ?

В суботу 15.06 через Сенс Апп подав запит на продаж ОВДП, заявку прийняли з виплатою 17.06.
Наразі гроші на картку не поступили.
Зайшов переглянути історію угод, угода на продаж має статус "відмінена".
При спробі створити новий запит на продаж ОВДП в додатку видає помилку.
Востаннє редагувалось Sinica в Пон 17 чер, 2024 16:32, всього редагувалось 2 разів.
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 16:30

Re: Sense Bank

за последнее времся сенс скатился ниже некуда. начиная от обслуживания на отделениях и заканчивая вот этим всем. кое как еще пилят апку, на этом пожалуй и все.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 16:52

Дія овдп

Бачу лише трьох продавців окрім СЕНСбанк по всім облігаціям , не зрозуміло і без пояснень.
sens
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