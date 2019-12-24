Рабочий день подходит к концу. Ничего так и не заработало.
Просто трындец.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 чер, 2024 16:53
Re: Sense Bank
Рабочий день подходит к концу. Ничего так и не заработало.
Просто трындец.
Додано: Пон 17 чер, 2024 16:53
Это не за "последнее время" - это тут система которой срок: "ГОДЫ"
ЗЫ. А шо там "феи"-"лорды" и просто Андрей-Владимир - чЁ молчим? ВААще нечего сказать что ли? Шо там у вас происходит? Народу ведь АнтиреСТно же
Додано: Пон 17 чер, 2024 16:58
А когда их там было больше чем три кроме сенса? Ну КИНТО, ИКУ, Бонд - эти более менее постоянно. Бывал раньше когда-то Газмяс - последнее время его не видел - но вам кого-то конкретного не хватает? ИМХО все более менее стабильно
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