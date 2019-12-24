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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 16:53

Re: Sense Bank

Рабочий день подходит к концу. Ничего так и не заработало.
Просто трындец.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 16:53

  artemiustas написав:за последнее времся сенс скатился ниже некуда. начиная от обслуживания на отделениях и заканчивая вот этим всем. кое как еще пилят апку, на этом пожалуй и все.

Это не за "последнее время" - это тут система которой срок: "ГОДЫ" ;)
ЗЫ. А шо там "феи"-"лорды" и просто Андрей-Владимир - чЁ молчим? ВААще нечего сказать что ли? Шо там у вас происходит? Народу ведь АнтиреСТно же ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 16:58

  sens написав:Бачу лише трьох продавців окрім СЕНСбанк по всім облігаціям , не зрозуміло і без пояснень.

А когда их там было больше чем три кроме сенса? Ну КИНТО, ИКУ, Бонд - эти более менее постоянно. Бывал раньше когда-то Газмяс - последнее время его не видел - но вам кого-то конкретного не хватает? ИМХО все более менее стабильно
WallNutPen
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 321 раз.
 
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1
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