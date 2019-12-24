|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 чер, 2024 16:53
Рабочий день подходит к концу. Ничего так и не заработало.
Просто трындец.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2431
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 чер, 2024 16:53
artemiustas написав:
за последнее времся сенс скатился ниже некуда. начиная от обслуживания на отделениях и заканчивая вот этим всем. кое как еще пилят апку, на этом пожалуй и все.
Это не за "последнее время" - это тут система которой срок: "ГОДЫ"
ЗЫ. А шо там "феи"-"лорды" и просто Андрей-Владимир - чЁ молчим? ВААще нечего сказать что ли? Шо там у вас происходит? Народу ведь АнтиреСТно же
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1161
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 чер, 2024 16:58
sens написав:
Бачу лише трьох продавців окрім СЕНСбанк по всім облігаціям , не зрозуміло і без пояснень.
А когда их там было больше чем три кроме сенса? Ну КИНТО, ИКУ, Бонд - эти более менее постоянно. Бывал раньше когда-то Газмяс - последнее время его не видел - но вам кого-то конкретного не хватает? ИМХО все более менее стабильно
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1161
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 чер, 2024 17:30
Поповнив карту - баланс не оновлюється. Онлайн чат недоступний. Сенс банк, що ви творите?
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 чер, 2024 17:39
otshelnick1 написав:
Поповнив карту - баланс не оновлюється. Онлайн чат недоступний. Сенс банк, що ви творите?
Доброго дня!
На жаль, зараз маємо технічні проблеми
Станом на зараз актуальними залишаються:
-непрацездатність відеочату;
-не оновлюється баланс на рахунках в Sense SuperApp після поповнення, або витратних операцій;
-не приймаються та не відправляються платежі СЕП;
-недоступні операції з Бізнес-карткою (зняття готівки та розрахунки);
-можуть спостерігатись проблеми з відправкою ОТП-паролей;
-можуть спостерігатись проблеми з оформленням інтернет-кредитування та оплати частинами.
Виправленням всіх цих проблем вже займаємось, одразу по факту виправлення ми вас проінформуємо. Також сьогодні не встигаємо відповідати так швидко, як зазвичай. Нам дуже шкода, що завдаємо вам незручностей
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12627
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 1321 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 17 чер, 2024 17:43
Sense Bank написав:
Виправленням всіх цих проблем вже займаємось, одразу по факту виправлення ми вас проінформуємо. Також сьогодні не встигаємо відповідати так швидко, як зазвичай. Нам дуже шкода, що завдаємо вам незручностей
якось не серйозно все це, починає набридати. Скажіть, у вас бувають дні, коли працюєте без поломок??
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 чер, 2024 17:54
Sinica написав: sens написав: wolt450 написав:
В суботу 15.06 через Сенс Апп подав запит на продаж ОВДП, заявку прийняли з виплатою 17.06.
Наразі гроші на картку не поступили.
Зайшов переглянути історію угод, угода на продаж має статус "відмінена".
При спробі створити новий запит на продаж ОВДП в додатку видає помилку.
Вас таких бажаючих "вийти" , мабуть мільйони, за останні дні. Отож зламали
супер техніку
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5006
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1643 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 чер, 2024 17:58
otshelnick1 написав:
якось не серйозно все це, починає набридати. Скажіть, у вас бувають дні, коли працюєте без поломок??
30 лютого все завжди було ОК
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5006
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1643 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 чер, 2024 18:06
Sense Bank написав: otshelnick1 написав:
Поповнив карту - баланс не оновлюється. Онлайн чат недоступний. Сенс банк, що ви творите?
Доброго дня!
На жаль, зараз маємо технічні проблеми
Станом на зараз актуальними залишаються:
-непрацездатність відеочату;
-не оновлюється баланс на рахунках в Sense SuperApp після поповнення, або витратних операцій;
-не приймаються та не відправляються платежі СЕП;
-недоступні операції з Бізнес-карткою (зняття готівки та розрахунки);
-можуть спостерігатись проблеми з відправкою ОТП-паролей;
-можуть спостерігатись проблеми з оформленням інтернет-кредитування та оплати частинами.
Виправленням всіх цих проблем вже займаємось, одразу по факту виправлення ми вас проінформуємо. Також сьогодні не встигаємо відповідати так швидко, як зазвичай. Нам дуже шкода, що завдаємо вам незручностей
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
А хоч щось полагоджено за цілий день, починаючи з 8 ранку?
ОТП-паролі не "можуть спостерігатись проблеми", а не приходять від слова "ЗОВСІМ"! Як зранку, так й зараз!
Орієнтовні терміни вирішення проблеми? Компенсація клієнтам?
Смішно читати про усіх цих "лордів" й "фей", дитячий садок якийсь!
-
Annet_
-
-
- Повідомлень: 456
- З нами з: 29.03.14
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 чер, 2024 18:16
Бачимо, що ти намагався придбати ОВДП, але по технічним причинам угода була відхилена.
Якщо з рахунку були списані кошти — очікуй на повернення протягом 3 робочих днів.
Просимо вибачення за незручності!
Як тільки сервіс буде відновлений — ми одразу сповістимо і ти зможеш повторити операцію.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16956
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1226
|262369
|
|
|14
|16989
|
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
|