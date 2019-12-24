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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 чер, 2024 19:12
Annet_ написав:
А хоч щось полагоджено за цілий день, починаючи з 8 ранку?
Ну остатки актуализировались - не понятно по состоянию на который час - по ощущениям где-то примерно на 9 утра (плюс минус час) ну и у мну получилось часа полтора назад отправить сэп - причем он дошел в банк получатель очень оперативно - минуты за 3. Остальное в полном дауне ;(
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Додано: Пон 17 чер, 2024 19:17
Продовжуємо активно вирішувати проблему
👍Наразі вдалося відновити частину функцій, зокрема перекази між фізособами у Sense SuperApp.
👎На жаль, досі спостерігаємо затримки та перебої у роботі деяких сервісів. Наприклад, у деяких клієнтів спостерігаються проблеми зі входом у застосунок.
Щиро перепрошуємо за незручності. Ми вийдемо на зв'язок, щойно доступ до всіх функцій Sense Bank буде відновлено — докладаємо всіх зусиль, щоб це сталося якнайшвидше.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Пон 17 чер, 2024 20:19
Поповнення депозиту з актуалізованих рахунків- недоступно. Щось пішло не так.
Назовні- боюсь.
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lel
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Додано: Пон 17 чер, 2024 20:31
У мене вийшло назовні і вже прийшло в А банк,вспів провести оплату частинами. На майбутнє, перед користуванням буду читати форум, а потім виконувати якісь дійства з сенсом, бо ну його на...
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Додано: Пон 17 чер, 2024 20:51
lel написав:
Поповнення депозиту з актуалізованих рахунків- недоступно. Щось пішло не так.
Назовні- боюсь.
В неділю відправляв сеп іншому Клієнту , сьогодні не пробував
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sens
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Додано: Пон 17 чер, 2024 21:35
Sense Bank написав:
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
напишіть прямо що у вас трапилось, що банк калашматило цілий робочий день!?!?!
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greenozon
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Додано: Пон 17 чер, 2024 21:52
Не працює
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sens
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Додано: Пон 17 чер, 2024 22:13
sens написав:
Бачимо, що ти намагався придбати ОВДП, але по технічним причинам угода була відхилена.
Якщо з рахунку були списані кошти — очікуй на повернення протягом 3 робочих днів.
Просимо вибачення за незручності!
Як тільки сервіс буде відновлений — ми одразу сповістимо і ти зможеш повторити операцію.
гарний сервіс, дайте два
більше всього "подобається" звернення на ТИ - це ж нормально для відносин банк-клієнт
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DmitryZP
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Додано: Пон 17 чер, 2024 22:37
DmitryZP написав: sens написав:
Бачимо, що ти намагався придбати ОВДП, але по технічним причинам угода була відхилена.
Якщо з рахунку були списані кошти — очікуй на повернення протягом 3 робочих днів.
Просимо вибачення за незручності!
Як тільки сервіс буде відновлений — ми одразу сповістимо і ти зможеш повторити операцію.
гарний сервіс, дайте два
більше всього "подобається" звернення на ТИ - це ж нормально для відносин банк-клієнт
Так там ж є вибір стилю спілкування, в т.ч дружній
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Додано: Пон 17 чер, 2024 22:41
24589 написав: DmitryZP написав: sens написав:
Бачимо, що ти намагався придбати ОВДП, але по технічним причинам угода була відхилена.
Якщо з рахунку були списані кошти — очікуй на повернення протягом 3 робочих днів.
Просимо вибачення за незручності!
Як тільки сервіс буде відновлений — ми одразу сповістимо і ти зможеш повторити операцію.
гарний сервіс, дайте два
більше всього "подобається" звернення на ТИ - це ж нормально для відносин банк-клієнт
Так там ж є вибір стилю спілкування, в т.ч дружній
“вибір” не працює.
Хамить на всіх режимах. Кляте ШІ...
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