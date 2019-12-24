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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1218121912201221

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 98
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 00:27

Sense Bank , ви просто знущаєтеся, другий день вже таке. А ні додаток, а ні інтернет банкінг не працює! Постійно видає помилки, не можу скористатися власними коштами, а ні перерахувати, а ні швидкі депо відкрити. Web с ящера ще і коміс малює :evil:
Мав надію що запрацює, але марно :cry:

Що будемо робити?!? якісь бонуси нараховуйте за всі ці неподобства...
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 06:12

  sens написав:Бачу лише трьох продавців окрім СЕНСбанк по всім облігаціям , не зрозуміло і без пояснень.

Дійсно не було сенса (банка) в дії як продавця ОВДП, але тепер є.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 06:20

  Ой+ написав:
  sens написав:Бачу лише трьох продавців окрім СЕНСбанк по всім облігаціям , не зрозуміло і без пояснень.

Дійсно не було сенса (банка) в дії як продавця ОВДП, але тепер є.
це був сигнал. Тепер думаю як повернуть гроші на рахунок, якщо без заохочення,то зніму валюту,обміняю по кращому оптовому курсу і на гривневі довгі овдп через Універ ,без Дії .
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 06:22

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Перевіряємо , у мене на одній картці змінилося сповіщення
sens
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Повідомлень: 16964
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 927 раз.
 
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  #<1 ... 1218121912201221
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