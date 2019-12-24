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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2024 00:27
Sense Bank
, ви просто знущаєтеся, другий день вже таке. А ні додаток, а ні інтернет банкінг не працює! Постійно видає помилки, не можу скористатися власними коштами, а ні перерахувати, а ні швидкі депо відкрити. Web с ящера ще і коміс малює
Мав надію що запрацює, але марно
Що будемо робити?!? якісь бонуси нараховуйте за всі ці неподобства...
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Lost
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Додано: Вів 18 чер, 2024 06:12
sens написав:
Бачу лише трьох продавців окрім СЕНСбанк по всім облігаціям , не зрозуміло і без пояснень.
Дійсно не було сенса (банка) в дії як продавця ОВДП, але тепер є.
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Ой+
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Додано: Вів 18 чер, 2024 06:20
Ой+ написав: sens написав:
Бачу лише трьох продавців окрім СЕНСбанк по всім облігаціям , не зрозуміло і без пояснень.
Дійсно не було сенса (банка) в дії як продавця ОВДП, але тепер є.
це був сигнал. Тепер думаю як повернуть гроші на рахунок, якщо без заохочення,то зніму валюту,обміняю по кращому оптовому курсу і на гривневі довгі овдп через Універ ,без Дії .
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Додано: Вів 18 чер, 2024 06:22
Перевіряємо , у мене на одній картці змінилося сповіщення
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sens
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Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
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