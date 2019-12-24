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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1219122012211222>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 98
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 00:27

Sense Bank , ви просто знущаєтеся, другий день вже таке. А ні додаток, а ні інтернет банкінг не працює! Постійно видає помилки, не можу скористатися власними коштами, а ні перерахувати, а ні швидкі депо відкрити. Web с ящера ще і коміс малює :evil:
Мав надію що запрацює, але марно :cry:

Що будемо робити?!? якісь бонуси нараховуйте за всі ці неподобства...
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 06:12

  sens написав:Бачу лише трьох продавців окрім СЕНСбанк по всім облігаціям , не зрозуміло і без пояснень.

Дійсно не було сенса (банка) в дії як продавця ОВДП, але тепер є.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 06:20

  Ой+ написав:
  sens написав:Бачу лише трьох продавців окрім СЕНСбанк по всім облігаціям , не зрозуміло і без пояснень.

Дійсно не було сенса (банка) в дії як продавця ОВДП, але тепер є.
це був сигнал. Тепер думаю як повернуть гроші на рахунок, якщо без заохочення,то зніму валюту,обміняю по кращому оптовому курсу і на гривневі довгі овдп через Універ ,без Дії .
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 06:22

Push

Перевіряємо , у мене на одній картці змінилося сповіщення
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:15

Re: Sense Bank

sens написав:Перевіряємо , у мене на одній картці змінилося сповіщення
Не дає зайти в меню картки, щоб подивитися сповіщення.
Депозит поповнився, є в історії депо. Але баланс карти не змінився.
Востаннє редагувалось lel в Вів 18 чер, 2024 09:18, всього редагувалось 1 раз.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:16

Баланс на картці знов не оновлюється... Повернулися до того, що було вчора вранці.
Йшов 2-й день боротьби лордів з феями...
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:19

  Annet_ написав:Баланс на картці знов не оновлюється... Повернулися до того, що було вчора вранці.
Йшов 2-й день боротьби лордів з феями...
після оновлення сервісу треба допомогти системи від перевантажень,а саме познімати залишки і залишити кредит
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:21

Ау...лорди, сєри, мери, пєри....коли вже буде працювати нормально застосунок? Гроші іншій ФО перевів, в мене списало, а він не отримав. За такі продєлкі Фікса, мають бути клієнтам горіхові плюшки.
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:24

  lov2108 написав:Ау...лорди, сєри, мери, пєри....коли вже буде працювати нормально застосунок? Гроші іншій ФО перевів, в мене списало, а він не отримав. За такі продєлкі Фікса, мають бути клієнтам горіхові плюшки.

Додатково відсоток до валютного вкладу
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:27

  Annet_ написав:Йшов 2-й день боротьби лордів з феями...


Краще і не скажеш ))
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