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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2024 10:01
2й день нічого не працює. Але оскільки банк державний, то питання ліквідності стояти не може. Можливо всії айтішників забрали в ТЦК?
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yuluk
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Додано: Вів 18 чер, 2024 10:03
yuluk написав:
2й день нічого не працює. Але оскільки банк державний, то питання ліквідності стояти не може. Можливо всії айтішників забрали в ТЦК?
Сіндром Київстар ( грудень 2023 рік)
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sens
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Пон 18 бер, 2024 17:16
sens