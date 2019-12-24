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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1219122012211222

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 98
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 10:01

все пропало

2й день нічого не працює. Але оскільки банк державний, то питання ліквідності стояти не може. Можливо всії айтішників забрали в ТЦК?
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 10:03

  yuluk написав:2й день нічого не працює. Але оскільки банк державний, то питання ліквідності стояти не може. Можливо всії айтішників забрали в ТЦК?

Сіндром Київстар ( грудень 2023 рік)
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 12:08

У веб-версії Sense Super App (чи як зараз називається веб-версія) не приходять ОТП-паролі, тому неможливо зробити будь-яку дію.
Це у всіх зараз так?
І що робити?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 12:14

Искатель чекати , бо в банку зараз ВЕЛИКІ проблеми
yuluk
 
Повідомлень: 267
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Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 12:27

  Искатель написав:У веб-версії Sense Super App (чи як зараз називається веб-версія) не приходять ОТП-паролі, тому неможливо зробити будь-яку дію.
Це у всіх зараз так?
І що робити?
в апке получилось с пакетки открыть новый депо и пополнить старый депо
flysoulfly
 
Повідомлень: 5009
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 12:42

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sens
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З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
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  #<1 ... 1219122012211222
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