|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2024 10:01
все пропало
2й день нічого не працює. Але оскільки банк державний, то питання ліквідності стояти не може. Можливо всії айтішників забрали в ТЦК?
Додано: Вів 18 чер, 2024 10:03
Додано: Вів 18 чер, 2024 12:08
У веб-версії Sense Super App (чи як зараз називається веб-версія) не приходять ОТП-паролі, тому неможливо зробити будь-яку дію.
Це у всіх зараз так?
І що робити?
Додано: Вів 18 чер, 2024 12:27
Додано: Вів 18 чер, 2024 12:42
Гроші поверніть спочатку!
Плати безконтактно - отримуй додатковий кешбек:
Додано: Вів 18 чер, 2024 13:46
що це за спам
Warning: Potential Security Risk Ahead
Firefox detected an issue and did not continue to old.alfabank.ua. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Додано: Вів 18 чер, 2024 13:47
Не, ну шановні лорди, дайте комінікацію коли все буде працювати. Треба назовні платежі робити. Хто там шо накоїв.
Додано: Вів 18 чер, 2024 14:12
Сенс цифрового онлайн-банкінгу. Усе необхідне — в одному додатку.
Sense SuperApp — єдиний цифровий банк для особистих фінансів та рахунків ФОПа. Комфортний та швидкий додаток, який завжди поруч для вирішення всіх фінансових питань.
Стати клієнтом і отримати цифрову картку — це швидко:
• 15 хвилин — через відеочат
• 5 хвилин — через Дію
• Вже через 1 хвилину — можна користуватися цифровою карткою, а якщо потрібен пластик, доставимо безкоштовно
Разом переможемо:
• Підтримка ЗСУ — швидкий переказ коштів у Sense на спецрахунок НБУ
• Військові облігації — купівля та отримання КЕП (кваліфікованого електронного підпису) онлайн у Sense за 5 хвилин
• Благодійність — перевірені фонди на окремій сторінці
Вигода із сенсом:
• Депозити: «Швидкий» — з доходом за кожен день, «Прибутковий» — з бонусом за пролонгацію, «Ощадний» — на будь-який термін, депозит з валютообміном — щоб купувати долар США з гривневої картки під депозит
• Реферальна програма «Запроси друга» — запрошуй друзів до Sense SuperApp та отримуйте по 100 грн кешбеку на рахунок кожен, якщо друг є новим клієнтом банку
Кешбек Кеш’ю — всюди:
• Програма накопичення бонусів Cash’U CLUB з 11 рівнями-статусами
• До 7 категорій підвищеного кешбку на вибір
• Акційний кешбек від партнерів
• Бонуси можна вивести реальними грошима (1 бонус = 1 гривня), обміняти на шанси виграти подарунки чи перетворити на донат ЗСУ
Увесь Sense SuperApp — на 5 кнопках меню:
• Робочий стіл — рахунки, шаблони операцій та історія дій
• Продукти — всі вже оформлені продукти та те, що ще може запропонувати банк
• Профіль — повна персоналізація: вибір мови та стилю спілкування Sense з клієнтом; 2 теми (світла/темна); 2 види повідомлень (Push та SMS); завантаження своїх звуків, зміна фону робочого столу та аватара
• Now — медіа всередині: про фінанси, lifestyle та новини банку
• Чат/Відеочат — онлайн-підтримка 24/7
Бути ФОПом — повноцінно:
• Бізнес-рахунок для ФОПа: сплата податків, переказ грошей на особисту картку, відкриття валютного рахунку, продаж валюти, оформлення та управління бізнес-карткою
Користуватися Sense — з комфортом:
• Швидкі платежі на користь 3000 організацій, оплата комуналки та мобільного без комісії, оплати за QR-кодом
• Створення своїх шаблонів оплат та переказів
• Унікальна функція “Тягни-Кидай” — перетягувати один ярлик на інший, щоб робити платежі ще швидше
• Сервіс “Зібрати гроші” — коли треба розділити рахунок з кафе або зібрати на день народження
• Керування токенами/підписками — контролювати всі свої підписки в розділі “Керування підписками”, а за потреби — видаляти платіжний токен, щоб гроші не списувалися з картки
• Персональний фінансовий помічник — переглядати статистику за категоріями витрат, обирати план витрат, Sense спрогнозує його виконання та попередить у разі відхилення
• Виписки та квитанції — сформувати, відразу ж отримати та використовувати
Додано: Вів 18 чер, 2024 14:36
горіхова компенсація за таке неподобство буде? Лорди, феї? Не мовчіть. Потрібна комунікація. Інакше загубите купу клієнтів.
|