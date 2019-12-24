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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1219122012211222

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 98
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 10:01

все пропало

2й день нічого не працює. Але оскільки банк державний, то питання ліквідності стояти не може. Можливо всії айтішників забрали в ТЦК?
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 10:03

  yuluk написав:2й день нічого не працює. Але оскільки банк державний, то питання ліквідності стояти не може. Можливо всії айтішників забрали в ТЦК?

Сіндром Київстар ( грудень 2023 рік)
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 12:08

У веб-версії Sense Super App (чи як зараз називається веб-версія) не приходять ОТП-паролі, тому неможливо зробити будь-яку дію.
Це у всіх зараз так?
І що робити?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 12:14

Искатель чекати , бо в банку зараз ВЕЛИКІ проблеми
yuluk
 
Повідомлень: 267
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 12:27

  Искатель написав:У веб-версії Sense Super App (чи як зараз називається веб-версія) не приходять ОТП-паролі, тому неможливо зробити будь-яку дію.
Це у всіх зараз так?
І що робити?
в апке получилось с пакетки открыть новый депо и пополнить старый депо
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 12:42

Гроші поверніть спочатку!

Плати безконтактно - отримуй додатковий кешбек: https://sense.top/p
sens
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Повідомлень: 16972
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 13:46

  sens написав:Плати безконтактно - отримуй додатковий кешбек: https://sense.top/p



що це за спам


Warning: Potential Security Risk Ahead

Firefox detected an issue and did not continue to old.alfabank.ua. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 13:47

Не, ну шановні лорди, дайте комінікацію коли все буде працювати. Треба назовні платежі робити. Хто там шо накоїв.
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 14:12

  greenozon написав:
  sens написав:Плати безконтактно - отримуй додатковий кешбек: https://sense.top/p



що це за спам


Warning: Potential Security Risk Ahead

Firefox detected an issue and did not continue to old.alfabank.ua. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.

Сенс цифрового онлайн-банкінгу. Усе необхідне — в одному додатку.

Sense SuperApp — єдиний цифровий банк для особистих фінансів та рахунків ФОПа. Комфортний та швидкий додаток, який завжди поруч для вирішення всіх фінансових питань.

Стати клієнтом і отримати цифрову картку — це швидко:
• 15 хвилин — через відеочат
• 5 хвилин — через Дію
• Вже через 1 хвилину — можна користуватися цифровою карткою, а якщо потрібен пластик, доставимо безкоштовно

Разом переможемо:
• Підтримка ЗСУ — швидкий переказ коштів у Sense на спецрахунок НБУ
• Військові облігації — купівля та отримання КЕП (кваліфікованого електронного підпису) онлайн у Sense за 5 хвилин
• Благодійність — перевірені фонди на окремій сторінці

Вигода із сенсом:
• Депозити: «Швидкий» — з доходом за кожен день, «Прибутковий» — з бонусом за пролонгацію, «Ощадний» — на будь-який термін, депозит з валютообміном — щоб купувати долар США з гривневої картки під депозит
• Реферальна програма «Запроси друга» — запрошуй друзів до Sense SuperApp та отримуйте по 100 грн кешбеку на рахунок кожен, якщо друг є новим клієнтом банку

Кешбек Кеш’ю — всюди:
• Програма накопичення бонусів Cash’U CLUB з 11 рівнями-статусами
• До 7 категорій підвищеного кешбку на вибір
• Акційний кешбек від партнерів
• Бонуси можна вивести реальними грошима (1 бонус = 1 гривня), обміняти на шанси виграти подарунки чи перетворити на донат ЗСУ

Увесь Sense SuperApp — на 5 кнопках меню:
• Робочий стіл — рахунки, шаблони операцій та історія дій
• Продукти — всі вже оформлені продукти та те, що ще може запропонувати банк
• Профіль — повна персоналізація: вибір мови та стилю спілкування Sense з клієнтом; 2 теми (світла/темна); 2 види повідомлень (Push та SMS); завантаження своїх звуків, зміна фону робочого столу та аватара
• Now — медіа всередині: про фінанси, lifestyle та новини банку
• Чат/Відеочат — онлайн-підтримка 24/7

Бути ФОПом — повноцінно:

• Бізнес-рахунок для ФОПа: сплата податків, переказ грошей на особисту картку, відкриття валютного рахунку, продаж валюти, оформлення та управління бізнес-карткою

Користуватися Sense — з комфортом:

• Швидкі платежі на користь 3000 організацій, оплата комуналки та мобільного без комісії, оплати за QR-кодом
• Створення своїх шаблонів оплат та переказів
• Унікальна функція “Тягни-Кидай” — перетягувати один ярлик на інший, щоб робити платежі ще швидше
• Сервіс “Зібрати гроші” — коли треба розділити рахунок з кафе або зібрати на день народження
• Керування токенами/підписками — контролювати всі свої підписки в розділі “Керування підписками”, а за потреби — видаляти платіжний токен, щоб гроші не списувалися з картки
• Персональний фінансовий помічник — переглядати статистику за категоріями витрат, обирати план витрат, Sense спрогнозує його виконання та попередить у разі відхилення
• Виписки та квитанції — сформувати, відразу ж отримати та використовувати
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 14:36

горіхова компенсація за таке неподобство буде? Лорди, феї? Не мовчіть. Потрібна комунікація. Інакше загубите купу клієнтів.
lov2108
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