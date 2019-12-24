Додано: Вів 18 чер, 2024 14:12

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Сенс цифрового онлайн-банкінгу. Усе необхідне — в одному додатку.Sense SuperApp — єдиний цифровий банк для особистих фінансів та рахунків ФОПа. Комфортний та швидкий додаток, який завжди поруч для вирішення всіх фінансових питань.Стати клієнтом і отримати цифрову картку — це швидко:• 15 хвилин — через відеочат• 5 хвилин — через Дію• Вже через 1 хвилину — можна користуватися цифровою карткою, а якщо потрібен пластик, доставимо безкоштовноРазом переможемо:• Підтримка ЗСУ — швидкий переказ коштів у Sense на спецрахунок НБУ• Військові облігації — купівля та отримання КЕП (кваліфікованого електронного підпису) онлайн у Sense за 5 хвилин• Благодійність — перевірені фонди на окремій сторінціВигода із сенсом:• Депозити: «Швидкий» — з доходом за кожен день, «Прибутковий» — з бонусом за пролонгацію, «Ощадний» — на будь-який термін, депозит з валютообміном — щоб купувати долар США з гривневої картки під депозит• Реферальна програма «Запроси друга» — запрошуй друзів до Sense SuperApp та отримуйте по 100 грн кешбеку на рахунок кожен, якщо друг є новим клієнтом банкуКешбек Кеш’ю — всюди:• Програма накопичення бонусів Cash’U CLUB з 11 рівнями-статусами• До 7 категорій підвищеного кешбку на вибір• Акційний кешбек від партнерів• Бонуси можна вивести реальними грошима (1 бонус = 1 гривня), обміняти на шанси виграти подарунки чи перетворити на донат ЗСУУвесь Sense SuperApp — на 5 кнопках меню:• Робочий стіл — рахунки, шаблони операцій та історія дій• Продукти — всі вже оформлені продукти та те, що ще може запропонувати банк• Профіль — повна персоналізація: вибір мови та стилю спілкування Sense з клієнтом; 2 теми (світла/темна); 2 види повідомлень (Push та SMS); завантаження своїх звуків, зміна фону робочого столу та аватара• Now — медіа всередині: про фінанси, lifestyle та новини банку• Чат/Відеочат — онлайн-підтримка 24/7Бути ФОПом — повноцінно:• Бізнес-рахунок для ФОПа: сплата податків, переказ грошей на особисту картку, відкриття валютного рахунку, продаж валюти, оформлення та управління бізнес-карткоюКористуватися Sense — з комфортом:• Швидкі платежі на користь 3000 організацій, оплата комуналки та мобільного без комісії, оплати за QR-кодом• Створення своїх шаблонів оплат та переказів• Унікальна функція “Тягни-Кидай” — перетягувати один ярлик на інший, щоб робити платежі ще швидше• Сервіс “Зібрати гроші” — коли треба розділити рахунок з кафе або зібрати на день народження• Керування токенами/підписками — контролювати всі свої підписки в розділі “Керування підписками”, а за потреби — видаляти платіжний токен, щоб гроші не списувалися з картки• Персональний фінансовий помічник — переглядати статистику за категоріями витрат, обирати план витрат, Sense спрогнозує його виконання та попередить у разі відхилення• Виписки та квитанції — сформувати, відразу ж отримати та використовувати