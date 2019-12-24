|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2024 14:52
lov2108 написав:
Ау...лорди, сєри, мери, пєри....коли вже буде працювати нормально застосунок?
Есть же стандартный срок:
протягом 3х робочих днів
А пока только второй работают. Вот уже задалбывающее предложение оформить "Выгоду" починили, которое показывается минимум раз в день и это при том, что "Выгода" давно оформлена. Когда-то дойдут руки и до менее приоритетных вещей.
По процессу создания депо тоже видно, что работают. Вчера днём обламывалось только в самом конце. К вечеру - на выборе карты. Теперь уже сразу ещё до показа списка возможных депо.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4594
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 18 чер, 2024 20:06
Наразі застосунок Sense SuperApp та сервіси банку працюють в штатному режимі 🎉
Але поки ще можуть спостерігатися точкові проблеми:
- зі зняттям з Доходного сейфу;
- переказами між своїми рахунками;
- поповнення своїх продуктів (Депозит, Збірка);
- перекази між картками.
‼️ Недоступно відкриття карток для існуючих клієнтів банку. А також оформлення страховки.
Приносимо вибачення за завдані незручності 💙
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12631
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 1321 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 18 чер, 2024 21:21
Sense Bank написав:
Наразі застосунок Sense SuperApp та сервіси банку працюють в штатному режимі 🎉
Але поки ще можуть спостерігатися точкові проблеми:
- зі зняттям з Доходного сейфу;
- переказами між своїми рахунками;
- поповнення своїх продуктів (Депозит, Збірка);
- перекази між картками.
‼️ Недоступно відкриття карток для існуючих клієнтів банку. А також оформлення страховки.
Приносимо вибачення за завдані незручності 💙
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
що по облігаціях, повернення на рахунок немає
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16976
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 929 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 18 чер, 2024 21:24
sens написав:
що по облігаціях, повернення на рахунок немає
Вітаю, по облігаціям ще продовжуються роботи, як буде оновлена інформація, то надамо її додатково.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12631
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 1321 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 18 чер, 2024 21:38
Sense Bank написав: sens написав:
що по облігаціях, повернення на рахунок немає
Вітаю, по облігаціям ще продовжуються роботи, як буде оновлена інформація, то надамо її додатково.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
так і замовити кошти неможливо,бо на рахунках нулі
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16976
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 929 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 18 чер, 2024 21:52
sens написав:
так і замовити кошти неможливо,бо на рахунках нулі
Я думаю вже завтра буде оновлена інформація щодо бронювання, зранку буду уточнювати щодо неї.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12631
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 1321 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 18 чер, 2024 22:59
А гроші за придбані в дії облігації (а потім відхилені), продавцем яких виступив сенс, коли повернуться на карти?
Проявив себе сенс, нічого сказать. По грошам ,слава Богу, не влетів, хоч був близький. А от нерви, час на пошук грошей, щоб перекрити, які зависли тут...
Ненадьожний партнер, виявився.
Хоча по 100 грн за кредитки та абонки списать не забудуть.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3400
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 чер, 2024 23:11
novichok написав:
А гроші за придбані в дії облігації (а потім відхилені), продавцем яких виступив сенс, коли повернуться на карти?
Проявив себе сенс, нічого сказать. По грошам ,слава Богу, не влетів, хоч був близький. А от нерви, час на пошук грошей, щоб перекрити, які зависли тут...
Ненадьожний партнер, виявився.
Хоча по 100 грн за кредитки та абонки списать не забудуть.
всё ок, списали )
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 чер, 2024 06:16
Якщо фактично списання в суботу,то сьогодні 4 день,якщо у неділю то 3 дні. Комунікації від банку - 0000.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16976
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 929 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1226
|262517
|
|
|14
|17108
|
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
|