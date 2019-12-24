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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 99
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 14:52

  lov2108 написав:Ау...лорди, сєри, мери, пєри....коли вже буде працювати нормально застосунок?

Есть же стандартный срок:
протягом 3х робочих днів

А пока только второй работают. Вот уже задалбывающее предложение оформить "Выгоду" починили, которое показывается минимум раз в день и это при том, что "Выгода" давно оформлена. Когда-то дойдут руки и до менее приоритетных вещей.

По процессу создания депо тоже видно, что работают. Вчера днём обламывалось только в самом конце. К вечеру - на выборе карты. Теперь уже сразу ещё до показа списка возможных депо.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 20:06

Наразі застосунок Sense SuperApp та сервіси банку працюють в штатному режимі 🎉
Але поки ще можуть спостерігатися точкові проблеми:
- зі зняттям з Доходного сейфу;
- переказами між своїми рахунками;
- поповнення своїх продуктів (Депозит, Збірка);
- перекази між картками.

‼️ Недоступно відкриття карток для існуючих клієнтів банку. А також оформлення страховки.
Приносимо вибачення за завдані незручності 💙

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:21

  Sense Bank написав:Наразі застосунок Sense SuperApp та сервіси банку працюють в штатному режимі 🎉
Але поки ще можуть спостерігатися точкові проблеми:
- зі зняттям з Доходного сейфу;
- переказами між своїми рахунками;
- поповнення своїх продуктів (Депозит, Збірка);
- перекази між картками.

‼️ Недоступно відкриття карток для існуючих клієнтів банку. А також оформлення страховки.
Приносимо вибачення за завдані незручності 💙

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
що по облігаціях, повернення на рахунок немає
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:24

Re: Sense Bank

  sens написав:що по облігаціях, повернення на рахунок немає

Вітаю, по облігаціям ще продовжуються роботи, як буде оновлена інформація, то надамо її додатково.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:38

  Sense Bank написав:
  sens написав:що по облігаціях, повернення на рахунок немає

Вітаю, по облігаціям ще продовжуються роботи, як буде оновлена інформація, то надамо її додатково.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
так і замовити кошти неможливо,бо на рахунках нулі
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:52

Re: Sense Bank

  sens написав:так і замовити кошти неможливо,бо на рахунках нулі

Я думаю вже завтра буде оновлена інформація щодо бронювання, зранку буду уточнювати щодо неї.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 22:59

А гроші за придбані в дії облігації (а потім відхилені), продавцем яких виступив сенс, коли повернуться на карти?
Проявив себе сенс, нічого сказать. По грошам ,слава Богу, не влетів, хоч був близький. А от нерви, час на пошук грошей, щоб перекрити, які зависли тут...
Ненадьожний партнер, виявився.
Хоча по 100 грн за кредитки та абонки списать не забудуть.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 23:11

  novichok написав:А гроші за придбані в дії облігації (а потім відхилені), продавцем яких виступив сенс, коли повернуться на карти?
Проявив себе сенс, нічого сказать. По грошам ,слава Богу, не влетів, хоч був близький. А от нерви, час на пошук грошей, щоб перекрити, які зависли тут...
Ненадьожний партнер, виявився.
Хоча по 100 грн за кредитки та абонки списать не забудуть.

всё ок, списали )
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 06:16

Списання

Якщо фактично списання в суботу,то сьогодні 4 день,якщо у неділю то 3 дні. Комунікації від банку - 0000.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 08:57

Добрий ранок! 🌞
Усі Sense-сервіси знову онлайн ✅
Технічні негаразди у Sense Bank подолано — дякуємо, що разом з нами чекали на повернення улюблених фінансових послуг.
Заходьте у Sense SuperApp та користуйтесь усіма сервісами. А в разі виникнення питань — підтримка допоможе (тобто ваші лорди та фєї 🫡).

Є сенс знову бути разом! 💙

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