Sense Bank
Щоправда, не відображаються в історії картки витрати за вихідні, втім, баланс і розстрочки сходяться, тож, хоч так працює та й на цьому дякую.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 10:14
Sense Bank
Щоправда, не відображаються в історії картки витрати за вихідні, втім, баланс і розстрочки сходяться, тож, хоч так працює та й на цьому дякую.
Додано: Сер 19 чер, 2024 10:43
Re: Sense Bank
Додано: Сер 19 чер, 2024 10:45
Я бы сказал есть сенс банку озвучить как он собирается компенсировать клиентам потери за отсутствие доступа к деньгам 2 рабочих дня. Даже сраный швыдкый невозможно было пополнить в понедельник. Чтобы перевести с одной своей карты сенса на другую приходилос с первой карты тянуть соней а потом толкать на вторую. Имхо это за гранью. Что банк думает по поводу сорри бонуса. Давайте лорды с феями включай есть. Оказывайте помощь в этом вопросе - давайте обратную связь. Или вам поступила команда замалчивать этот вопрос? Так значит есть сенс вам переименоваться ибо никакие вы как показывает практика не феи или лорды а банальное никто
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