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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 99
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:14

Sense Bank
Щоправда, не відображаються в історії картки витрати за вихідні, втім, баланс і розстрочки сходяться, тож, хоч так працює та й на цьому дякую.
Amid
 
Повідомлень: 1839
З нами з: 12.06.08
Подякував: 229 раз.
Подякували: 334 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:43

Re: Sense Bank

  Amid написав:не відображаються в історії картки витрати за вихідні

Вітаю! Цим вже займаємося, щоб відновилися всі операції. Вибачте, будь ласка, за незручності хвилинного послаблення :cry:

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12635
З нами з: 18.02.13
Подякував: 173 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:45

  Sense Bank написав:Добрий ранок! 🌞
Усі Sense-сервіси знову онлайн ✅
Технічні негаразди у Sense Bank подолано — дякуємо, що разом з нами чекали на повернення улюблених фінансових послуг.
Заходьте у Sense SuperApp та користуйтесь усіма сервісами. А в разі виникнення питань — підтримка допоможе (тобто ваші лорди та фєї 🫡).

Є сенс знову бути разом! 💙

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Я бы сказал есть сенс банку озвучить как он собирается компенсировать клиентам потери за отсутствие доступа к деньгам 2 рабочих дня. Даже сраный швыдкый невозможно было пополнить в понедельник. Чтобы перевести с одной своей карты сенса на другую приходилос с первой карты тянуть соней а потом толкать на вторую. Имхо это за гранью. Что банк думает по поводу сорри бонуса. Давайте лорды с феями включай есть. Оказывайте помощь в этом вопросе - давайте обратную связь. Или вам поступила команда замалчивать этот вопрос? Так значит есть сенс вам переименоваться ибо никакие вы как показывает практика не феи или лорды а банальное никто
WallNutPen
 
Повідомлень: 1166
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 322 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 11:53

Re: Sense Bank

Що там по ОВДП можна продавати і купувати чи все таки не ризикувати поки що?
melkh
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Повідомлень: 972
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:11

  Sense Bank написав:Добрий ранок! 🌞
Усі Sense-сервіси знову онлайн ✅
Технічні негаразди у Sense Bank подолано — дякуємо, що разом з нами чекали на повернення улюблених фінансових послуг.
Заходьте у Sense SuperApp та користуйтесь усіма сервісами. А в разі виникнення питань — підтримка допоможе (тобто ваші лорди та фєї 🫡).

Є сенс знову бути разом! 💙

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Де гроші?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16978
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 929 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:16

  sens написав:
  Sense Bank написав:Добрий ранок! 🌞
Усі Sense-сервіси знову онлайн ✅
Технічні негаразди у Sense Bank подолано — дякуємо, що разом з нами чекали на повернення улюблених фінансових послуг.
Заходьте у Sense SuperApp та користуйтесь усіма сервісами. А в разі виникнення питань — підтримка допоможе (тобто ваші лорди та фєї 🫡).

Є сенс знову бути разом! 💙

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Де гроші?

Вітаю, вже роблять колеги повернення. Але я додатково по вам йду до вас у приватні повідомлення, щоб уточнити ваші дані та уточнити щодо повернення коштів.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12635
З нами з: 18.02.13
Подякував: 173 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:22

  Sense Bank написав:
  sens написав:
  Sense Bank написав:Добрий ранок! 🌞
Усі Sense-сервіси знову онлайн ✅
Технічні негаразди у Sense Bank подолано — дякуємо, що разом з нами чекали на повернення улюблених фінансових послуг.
Заходьте у Sense SuperApp та користуйтесь усіма сервісами. А в разі виникнення питань — підтримка допоможе (тобто ваші лорди та фєї 🫡).

Є сенс знову бути разом! 💙

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Де гроші?

Вітаю, вже роблять колеги повернення. Але я додатково по вам йду до вас у приватні повідомлення, щоб уточнити ваші дані та уточнити щодо повернення коштів.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Про причини треба писати офіційно. Київстар,який в грудні не працював , в січні надав зв'язок в межах абонплати -:у мене це 600 грн. По банку - нулі на рахунках, ніякого замовлення коштів, взагалі ніяких операцій з 0000 на рахунках. Нахіба такий сервіс?
sens
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Повідомлень: 16978
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 929 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:32

Re: Sense Bank

  melkh написав:Що там по ОВДП можна продавати і купувати чи все таки не ризикувати поки що?

Вже працюємо у штатному режимі. Доступна можливість покупки/продажу облігацій 🤗

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12635
З нами з: 18.02.13
Подякував: 173 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 13:17

Sense Bank вы упорно не замечаете вопрос о каких-либо компенсациях клиентам, в течение двух дней не имевшим доступа к своим деньгам. Как это понимать? Как подбор адекватных мер или же просто попытку замолчать происшедшее?
Кассандра
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Повідомлень: 1469
З нами з: 04.12.12
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Подякували: 227 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 13:37

Кассандра сегодня - на другом форуме (тот что красный) - офпред банка (тот что лорд) на подобный вопрос ответил следующим образом:
Поки що нічого не можу вам відповісти стосовно цього питання, не ігнорую, але й відповіді не маю.
Як тільки буду мати відповідь або щось дізнаюся, відпишусь.

:oops:
WallNutPen
 
Повідомлень: 1166
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 322 раз.
 
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