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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 чер, 2024 10:14
Sense Bank
Щоправда, не відображаються в історії картки витрати за вихідні, втім, баланс і розстрочки сходяться, тож, хоч так працює та й на цьому дякую.
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Amid
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Додано: Сер 19 чер, 2024 10:43
Amid написав:
не відображаються в історії картки витрати за вихідні
Вітаю! Цим вже займаємося, щоб відновилися всі операції. Вибачте, будь ласка, за незручності хвилинного послаблення
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: Сер 19 чер, 2024 10:45
Sense Bank написав:
Добрий ранок! 🌞
Усі Sense-сервіси знову онлайн ✅
Технічні негаразди у Sense Bank подолано — дякуємо, що разом з нами чекали на повернення улюблених фінансових послуг.
Заходьте у Sense SuperApp та користуйтесь усіма сервісами. А в разі виникнення питань — підтримка допоможе (тобто ваші лорди та фєї 🫡).
Є сенс знову бути разом! 💙
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Я бы сказал есть сенс банку озвучить как он собирается компенсировать клиентам потери за отсутствие доступа к деньгам 2 рабочих дня. Даже сраный швыдкый невозможно было пополнить в понедельник. Чтобы перевести с одной своей карты сенса на другую приходилос с первой карты тянуть соней а потом толкать на вторую. Имхо это за гранью. Что банк думает по поводу сорри бонуса. Давайте лорды с феями включай есть. Оказывайте помощь в этом вопросе - давайте обратную связь. Или вам поступила команда замалчивать этот вопрос? Так значит есть сенс вам переименоваться ибо никакие вы как показывает практика не феи или лорды а банальное никто
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WallNutPen
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Додано: Сер 19 чер, 2024 11:53
Що там по ОВДП можна продавати і купувати чи все таки не ризикувати поки що?
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melkh
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Додано: Сер 19 чер, 2024 12:11
Sense Bank написав:
Добрий ранок! 🌞
Усі Sense-сервіси знову онлайн ✅
Технічні негаразди у Sense Bank подолано — дякуємо, що разом з нами чекали на повернення улюблених фінансових послуг.
Заходьте у Sense SuperApp та користуйтесь усіма сервісами. А в разі виникнення питань — підтримка допоможе (тобто ваші лорди та фєї 🫡).
Є сенс знову бути разом! 💙
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Де гроші?
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sens
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Додано: Сер 19 чер, 2024 12:16
sens написав: Sense Bank написав:
Добрий ранок! 🌞
Усі Sense-сервіси знову онлайн ✅
Технічні негаразди у Sense Bank подолано — дякуємо, що разом з нами чекали на повернення улюблених фінансових послуг.
Заходьте у Sense SuperApp та користуйтесь усіма сервісами. А в разі виникнення питань — підтримка допоможе (тобто ваші лорди та фєї 🫡).
Є сенс знову бути разом! 💙
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Де гроші?
Вітаю, вже роблять колеги повернення. Але я додатково по вам йду до вас у приватні повідомлення, щоб уточнити ваші дані та уточнити щодо повернення коштів.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: Сер 19 чер, 2024 12:22
Sense Bank написав: sens написав: Sense Bank написав:
Добрий ранок! 🌞
Усі Sense-сервіси знову онлайн ✅
Технічні негаразди у Sense Bank подолано — дякуємо, що разом з нами чекали на повернення улюблених фінансових послуг.
Заходьте у Sense SuperApp та користуйтесь усіма сервісами. А в разі виникнення питань — підтримка допоможе (тобто ваші лорди та фєї 🫡).
Є сенс знову бути разом! 💙
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Де гроші?
Вітаю, вже роблять колеги повернення. Але я додатково по вам йду до вас у приватні повідомлення, щоб уточнити ваші дані та уточнити щодо повернення коштів.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Про причини треба писати офіційно. Київстар,який в грудні не працював , в січні надав зв'язок в межах абонплати -:у мене це 600 грн. По банку - нулі на рахунках, ніякого замовлення коштів, взагалі ніяких операцій з 0000 на рахунках. Нахіба такий сервіс?
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sens
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Додано: Сер 19 чер, 2024 12:32
melkh написав:
Що там по ОВДП можна продавати і купувати чи все таки не ризикувати поки що?
Вже працюємо у штатному режимі. Доступна можливість покупки/продажу облігацій 🤗
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: Сер 19 чер, 2024 13:17
Sense Bank вы упорно не замечаете вопрос о каких-либо компенсациях клиентам, в течение двух дней не имевшим доступа к своим деньгам. Как это понимать? Как подбор адекватных мер или же просто попытку замолчать происшедшее?
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Кассандра
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Додано: Сер 19 чер, 2024 13:37
Кассандра
сегодня - на другом форуме (тот что красный) - офпред банка (тот что лорд) на подобный вопрос ответил следующим образом:
Поки що нічого не можу вам відповісти стосовно цього питання, не ігнорую, але й відповіді не маю.
Як тільки буду мати відповідь або щось дізнаюся, відпишусь.
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WallNutPen
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