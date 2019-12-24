Додано: Сер 19 чер, 2024 14:46

greenozon написав: а що Сенс може відповісти якщо потенційно під збій (із вини банку) попало десятки-сотні тисяч клієнтів? (мільйони???)



а що Сенс може відповісти якщо потенційно під збій (із вини банку) попало десятки-сотні тисяч клієнтів? (мільйони???)

Тут есть как бы три варианта. Если банк - пофигист - просто забить большой и толстый и послать всех недовольных в сад (суд) с туманными перспективами что либо с банка поиметь. Если банк - толераст - он выскажет массу извинений при этом сделав милую мордочку из разряда ну а то я ну не шмогла. При этом самым горячим могут что-то кинуть на лапу, чтобы сбить пыл. Ну или если банк волнует лояльность клиентов - то исключительно по своей доброй воле банк может предложить на выбор ряд плюшек. К примеру дать немного орехов. Или дать на июль повышенный процент кэшбека в какой-то из категорий кэшбека, или дать повышенный лимит на бесплатные р2р ну или ещё что. На самом деле банку должно виднее как он оценивает клиентскую лояльность и потенциальные имиджевые потери при поведении банка-пофигиста или банка-толераста. По большому случаю пусть не столь кардинальные на залеты у Аллы/Сени бывали и раньше. И помнится в большинстве случаев банк выходил в схожих ситуациях с честью. В любом случае если есть желание сделать можно много чего и получить взамен возросшую лояльность. Но можно поступить и как вы - задавая вопросы а что банк может сделать? Имхо тут вопрос надо ставить - как банк хочет себя показать перед клиентами в ситуации когда клиенты пострадали по вине банка? Толерастом? Пофигистом? Ваш вариант?