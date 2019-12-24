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банках (гарне і погане) / Sense Bank Sense Bank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1223122412251226 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 99 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 13 2- Погане. Некомпетентне. 8% 8 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 16 4- Добре. Як і повинно бути. 38% 38 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 24% 24 Всього голосів : 99 Додано: Суб 22 чер, 2024 11:13 ramzes4 написав: M-Audio написав: Если посмотреть на этот форум, то у банка самая активная ветка и так. То есть люди пользуются, и пользуются массово, а значит и так есть для чего. Если посмотреть на этот форум, то у банка самая активная ветка и так. То есть люди пользуются, и пользуются массово, а значит и так есть для чего.

Странный вывод. Для оценки массовости есть вполне объективные показатели типа количества счетов.



Самая активная ветка скорее свидетельствует о самых мутных тарифах и услугах (в которых без форума не разобраться) и о качестве обслуживания (на которое жалуются)

Когда всё ясно, понятно и работает без проблем - что на форуме писать? Истории успеха? Странный вывод. Для оценки массовости есть вполне объективные показатели типа количества счетов.Самая активная ветка скорее свидетельствует о самых мутных тарифах и услугах (в которых без форума не разобраться) и о качестве обслуживания (на которое жалуются)Когда всё ясно, понятно и работает без проблем - что на форуме писать? Истории успеха?

якщо дивимось по масовості - то це Приват. На друномі місці - тадам... Ощад. чи може вже Моно.



активна гілка каже, що банк пропонує багато нестандартних рішень в спробі залучити клієнтів - не дуже успішно, але все одно намагається



й так, оце облік по проводках - виходить це квест, хоча мені як фінансисту - що тут важкого? можливо, це одна з причин, чому клієнту зручніше Приват чи Моно. якщо дивимось по масовості - то це Приват. На друномі місці - тадам... Ощад. чи може вже Моно.активна гілка каже, що банк пропонує багато нестандартних рішень в спробі залучити клієнтів - не дуже успішно, але все одно намагаєтьсяй так, оце облік по проводках - виходить це квест, хоча мені як фінансисту - що тут важкого?можливо, це одна з причин, чому клієнту зручніше Приват чи Моно. Shaman

Повідомлень: 6263 З нами з: 29.09.19 Подякував: 605 раз. Подякували: 1428 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 11:14 WallNutPen написав: greenozon написав: а що Сенс може відповісти якщо потенційно під збій (із вини банку) попало десятки-сотні тисяч клієнтів? (мільйони???)



а що Сенс може відповісти якщо потенційно під збій (із вини банку) попало десятки-сотні тисяч клієнтів? (мільйони???)

Тут есть как бы три варианта. Если банк - пофигист - просто забить большой и толстый и послать всех недовольных в сад (суд) с туманными перспективами что либо с банка поиметь. Если банк - толераст - он выскажет массу извинений при этом сделав милую мордочку из разряда ну а то я ну не шмогла. При этом самым горячим могут что-то кинуть на лапу, чтобы сбить пыл. Ну или если банк волнует лояльность клиентов - то исключительно по своей доброй воле банк может предложить на выбор ряд плюшек. К примеру дать немного орехов. Или дать на июль повышенный процент кэшбека в какой-то из категорий кэшбека, или дать повышенный лимит на бесплатные р2р ну или ещё что. На самом деле банку должно виднее как он оценивает клиентскую лояльность и потенциальные имиджевые потери при поведении банка-пофигиста или банка-толераста. По большому случаю пусть не столь кардинальные на залеты у Аллы/Сени бывали и раньше. И помнится в большинстве случаев банк выходил в схожих ситуациях с честью. В любом случае если есть желание сделать можно много чего и получить взамен возросшую лояльность. Но можно поступить и как вы - задавая вопросы а что банк может сделать? Имхо тут вопрос надо ставить - как банк хочет себя показать перед клиентами в ситуации когда клиенты пострадали по вине банка? Толерастом? Пофигистом? Ваш вариант? Тут есть как бы три варианта. Если банк - пофигист - просто забить большой и толстый и послать всех недовольных в сад (суд) с туманными перспективами что либо с банка поиметь. Если банк - толераст - он выскажет массу извинений при этом сделав милую мордочку из разряда ну а то я ну не шмогла. При этом самым горячим могут что-то кинуть на лапу, чтобы сбить пыл. Ну или если банк волнует лояльность клиентов - то исключительно по своей доброй воле банк может предложить на выбор ряд плюшек. К примеру дать немного орехов. Или дать на июль повышенный процент кэшбека в какой-то из категорий кэшбека, или дать повышенный лимит на бесплатные р2р ну или ещё что. На самом деле банку должно виднее как он оценивает клиентскую лояльность и потенциальные имиджевые потери при поведении банка-пофигиста или банка-толераста. По большому случаю пусть не столь кардинальные на залеты у Аллы/Сени бывали и раньше. И помнится в большинстве случаев банк выходил в схожих ситуациях с честью. В любом случае если есть желание сделать можно много чего и получить взамен возросшую лояльность. Но можно поступить и как вы - задавая вопросы а что банк может сделать? Имхо тут вопрос надо ставить - как банк хочет себя показать перед клиентами в ситуации когда клиенты пострадали по вине банка? Толерастом? Пофигистом? Ваш вариант?

банк став державним. й подобається вам чи ні, але оці проблеми його зараз не так хвилюють. один з великих недоліків державного керування. чекайте, коли його приватизують банк став державним. й подобається вам чи ні, але оці проблеми його зараз не так хвилюють. один з великих недоліків державного керування. чекайте, коли його приватизують Shaman

Повідомлень: 6263 З нами з: 29.09.19 Подякував: 605 раз. Подякували: 1428 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 12:46 Shaman написав: WallNutPen написав: greenozon написав: а що Сенс може відповісти якщо потенційно під збій (із вини банку) попало десятки-сотні тисяч клієнтів? (мільйони???)



а що Сенс може відповісти якщо потенційно під збій (із вини банку) попало десятки-сотні тисяч клієнтів? (мільйони???)

Тут есть как бы три варианта. Если банк - пофигист - просто забить большой и толстый и послать всех недовольных в сад (суд) с туманными перспективами что либо с банка поиметь. Если банк - толераст - он выскажет массу извинений при этом сделав милую мордочку из разряда ну а то я ну не шмогла. При этом самым горячим могут что-то кинуть на лапу, чтобы сбить пыл. Ну или если банк волнует лояльность клиентов - то исключительно по своей доброй воле банк может предложить на выбор ряд плюшек. К примеру дать немного орехов. Или дать на июль повышенный процент кэшбека в какой-то из категорий кэшбека, или дать повышенный лимит на бесплатные р2р ну или ещё что. На самом деле банку должно виднее как он оценивает клиентскую лояльность и потенциальные имиджевые потери при поведении банка-пофигиста или банка-толераста. По большому случаю пусть не столь кардинальные на залеты у Аллы/Сени бывали и раньше. И помнится в большинстве случаев банк выходил в схожих ситуациях с честью. В любом случае если есть желание сделать можно много чего и получить взамен возросшую лояльность. Но можно поступить и как вы - задавая вопросы а что банк может сделать? Имхо тут вопрос надо ставить - как банк хочет себя показать перед клиентами в ситуации когда клиенты пострадали по вине банка? Толерастом? Пофигистом? Ваш вариант? Тут есть как бы три варианта. Если банк - пофигист - просто забить большой и толстый и послать всех недовольных в сад (суд) с туманными перспективами что либо с банка поиметь. Если банк - толераст - он выскажет массу извинений при этом сделав милую мордочку из разряда ну а то я ну не шмогла. При этом самым горячим могут что-то кинуть на лапу, чтобы сбить пыл. Ну или если банк волнует лояльность клиентов - то исключительно по своей доброй воле банк может предложить на выбор ряд плюшек. К примеру дать немного орехов. Или дать на июль повышенный процент кэшбека в какой-то из категорий кэшбека, или дать повышенный лимит на бесплатные р2р ну или ещё что. На самом деле банку должно виднее как он оценивает клиентскую лояльность и потенциальные имиджевые потери при поведении банка-пофигиста или банка-толераста. По большому случаю пусть не столь кардинальные на залеты у Аллы/Сени бывали и раньше. И помнится в большинстве случаев банк выходил в схожих ситуациях с честью. В любом случае если есть желание сделать можно много чего и получить взамен возросшую лояльность. Но можно поступить и как вы - задавая вопросы а что банк может сделать? Имхо тут вопрос надо ставить - как банк хочет себя показать перед клиентами в ситуации когда клиенты пострадали по вине банка? Толерастом? Пофигистом? Ваш вариант?

банк став державним. й подобається вам чи ні, але оці проблеми його зараз не так хвилюють. один з великих недоліків державного керування. чекайте, коли його приватизують банк став державним. й подобається вам чи ні, але оці проблеми його зараз не так хвилюють. один з великих недоліків державного керування. чекайте, коли його приватизують

Угу, сразу за укргазом и приватом? Я сегодня закрыл счета. Земля пухом, как говорится. Угу, сразу за укргазом и приватом? Я сегодня закрыл счета. Земля пухом, как говорится. anduzenko

Повідомлень: 169 З нами з: 18.10.17 Подякував: 42 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1223122412251226 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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