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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 99
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 11:13

  ramzes4 написав:
  M-Audio написав:Если посмотреть на этот форум, то у банка самая активная ветка и так. То есть люди пользуются, и пользуются массово, а значит и так есть для чего.

Странный вывод. Для оценки массовости есть вполне объективные показатели типа количества счетов.

Самая активная ветка скорее свидетельствует о самых мутных тарифах и услугах (в которых без форума не разобраться) и о качестве обслуживания (на которое жалуются) 8)
Когда всё ясно, понятно и работает без проблем - что на форуме писать? Истории успеха?

якщо дивимось по масовості - то це Приват. На друномі місці - тадам... Ощад. чи може вже Моно.

активна гілка каже, що банк пропонує багато нестандартних рішень в спробі залучити клієнтів - не дуже успішно, але все одно намагається ;)

й так, оце облік по проводках - виходить це квест, хоча мені як фінансисту - що тут важкого? :D можливо, це одна з причин, чому клієнту зручніше Приват чи Моно.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 11:14

  WallNutPen написав:
  greenozon написав:а що Сенс може відповісти якщо потенційно під збій (із вини банку) попало десятки-сотні тисяч клієнтів? (мільйони???)

:!: :?: :idea:

Тут есть как бы три варианта. Если банк - пофигист - просто забить большой и толстый и послать всех недовольных в сад (суд) с туманными перспективами что либо с банка поиметь. Если банк - толераст - он выскажет массу извинений при этом сделав милую мордочку из разряда ну а то я ну не шмогла. При этом самым горячим могут что-то кинуть на лапу, чтобы сбить пыл. Ну или если банк волнует лояльность клиентов - то исключительно по своей доброй воле банк может предложить на выбор ряд плюшек. К примеру дать немного орехов. Или дать на июль повышенный процент кэшбека в какой-то из категорий кэшбека, или дать повышенный лимит на бесплатные р2р ну или ещё что. На самом деле банку должно виднее как он оценивает клиентскую лояльность и потенциальные имиджевые потери при поведении банка-пофигиста или банка-толераста. По большому случаю пусть не столь кардинальные на залеты у Аллы/Сени бывали и раньше. И помнится в большинстве случаев банк выходил в схожих ситуациях с честью. В любом случае если есть желание сделать можно много чего и получить взамен возросшую лояльность. Но можно поступить и как вы - задавая вопросы а что банк может сделать? Имхо тут вопрос надо ставить - как банк хочет себя показать перед клиентами в ситуации когда клиенты пострадали по вине банка? Толерастом? Пофигистом? Ваш вариант? ;)

банк став державним. й подобається вам чи ні, але оці проблеми його зараз не так хвилюють. один з великих недоліків державного керування. чекайте, коли його приватизують :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 12:46

  Shaman написав:
  WallNutPen написав:
  greenozon написав:а що Сенс може відповісти якщо потенційно під збій (із вини банку) попало десятки-сотні тисяч клієнтів? (мільйони???)

:!: :?: :idea:

Тут есть как бы три варианта. Если банк - пофигист - просто забить большой и толстый и послать всех недовольных в сад (суд) с туманными перспективами что либо с банка поиметь. Если банк - толераст - он выскажет массу извинений при этом сделав милую мордочку из разряда ну а то я ну не шмогла. При этом самым горячим могут что-то кинуть на лапу, чтобы сбить пыл. Ну или если банк волнует лояльность клиентов - то исключительно по своей доброй воле банк может предложить на выбор ряд плюшек. К примеру дать немного орехов. Или дать на июль повышенный процент кэшбека в какой-то из категорий кэшбека, или дать повышенный лимит на бесплатные р2р ну или ещё что. На самом деле банку должно виднее как он оценивает клиентскую лояльность и потенциальные имиджевые потери при поведении банка-пофигиста или банка-толераста. По большому случаю пусть не столь кардинальные на залеты у Аллы/Сени бывали и раньше. И помнится в большинстве случаев банк выходил в схожих ситуациях с честью. В любом случае если есть желание сделать можно много чего и получить взамен возросшую лояльность. Но можно поступить и как вы - задавая вопросы а что банк может сделать? Имхо тут вопрос надо ставить - как банк хочет себя показать перед клиентами в ситуации когда клиенты пострадали по вине банка? Толерастом? Пофигистом? Ваш вариант? ;)

банк став державним. й подобається вам чи ні, але оці проблеми його зараз не так хвилюють. один з великих недоліків державного керування. чекайте, коли його приватизують :D

Угу, сразу за укргазом и приватом? Я сегодня закрыл счета. Земля пухом, как говорится.
anduzenko
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