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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 чер, 2024 11:13
ramzes4 написав: M-Audio написав:
Если посмотреть на этот форум, то у банка самая активная ветка и так. То есть люди пользуются, и пользуются массово, а значит и так есть для чего.
Странный вывод. Для оценки массовости есть вполне объективные показатели типа количества счетов.
Самая активная ветка скорее свидетельствует о самых мутных тарифах и услугах (в которых без форума не разобраться) и о качестве обслуживания (на которое жалуются)
Когда всё ясно, понятно и работает без проблем - что на форуме писать? Истории успеха?
якщо дивимось по масовості - то це Приват. На друномі місці - тадам... Ощад. чи може вже Моно.
активна гілка каже, що банк пропонує багато нестандартних рішень в спробі залучити клієнтів - не дуже успішно, але все одно намагається
й так, оце облік по проводках - виходить це квест, хоча мені як фінансисту - що тут важкого?
можливо, це одна з причин, чому клієнту зручніше Приват чи Моно.
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Додано: Суб 22 чер, 2024 12:46
Угу, сразу за укргазом и приватом? Я сегодня закрыл счета. Земля пухом, как говорится.
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