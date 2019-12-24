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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 чер, 2024 11:13
ramzes4 написав: M-Audio написав:
Если посмотреть на этот форум, то у банка самая активная ветка и так. То есть люди пользуются, и пользуются массово, а значит и так есть для чего.
Странный вывод. Для оценки массовости есть вполне объективные показатели типа количества счетов.
Самая активная ветка скорее свидетельствует о самых мутных тарифах и услугах (в которых без форума не разобраться) и о качестве обслуживания (на которое жалуются)
Когда всё ясно, понятно и работает без проблем - что на форуме писать? Истории успеха?
якщо дивимось по масовості - то це Приват. На друномі місці - тадам... Ощад. чи може вже Моно.
активна гілка каже, що банк пропонує багато нестандартних рішень в спробі залучити клієнтів - не дуже успішно, але все одно намагається
й так, оце облік по проводках - виходить це квест, хоча мені як фінансисту - що тут важкого?
можливо, це одна з причин, чому клієнту зручніше Приват чи Моно.
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Додано: Суб 22 чер, 2024 12:46
Угу, сразу за укргазом и приватом? Я сегодня закрыл счета. Земля пухом, как говорится.
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Додано: Пон 24 чер, 2024 17:26
Привіт-привіт-привіт! Володимир на зв'язку 💎
Я знову повертаюсь до вас із відпустки, з новими силами та гарними новинами 😉
Як ви помітили, а може і не помітили — нещодавно виправили проблему з відображенням кількості доступних проходів до бізнес-лаунжів.
Якщо ви забули, то я вам напам'ятаю, що раніше спостерігали за картками кількість доступних проходів 999 (в ситуаціях, коли умови для безплатних проходів не були виконані), зараз же таке некоректне відображення виправили, і тепер, якщо умови не були виконані, то в застосунку Sense SuperApp буде саме прочерк "-", якщо виконані, то буде відображати доступні проходи!
P.S. Безмежно вдячний всім, хто долучався, всім, хто надавав приклади та допомогу, ми зробили Sense SuperApp краще — разом 🤝
Готовий відповісти на ваші питання, якщо вам щось цікаво, як і обіцяв)
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Додано: Пон 24 чер, 2024 19:26
Sense Bank написав:
нещодавно виправили проблему з відображенням кількості доступних проходів до бізнес-лаунжів
оце так покращення
тут мабуть кожний другий переймався цією проблемою
цікаво це у вас так пріоритети розставили що саме цю проблему нарешті вирішили - тот он горіхи чекають через "паламаку", а ви із фіксом лічильніка лаунж-зони
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sens
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