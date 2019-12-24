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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1224122512261227>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 99
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 11:13

  ramzes4 написав:
  M-Audio написав:Если посмотреть на этот форум, то у банка самая активная ветка и так. То есть люди пользуются, и пользуются массово, а значит и так есть для чего.

Странный вывод. Для оценки массовости есть вполне объективные показатели типа количества счетов.

Самая активная ветка скорее свидетельствует о самых мутных тарифах и услугах (в которых без форума не разобраться) и о качестве обслуживания (на которое жалуются) 8)
Когда всё ясно, понятно и работает без проблем - что на форуме писать? Истории успеха?

якщо дивимось по масовості - то це Приват. На друномі місці - тадам... Ощад. чи може вже Моно.

активна гілка каже, що банк пропонує багато нестандартних рішень в спробі залучити клієнтів - не дуже успішно, але все одно намагається ;)

й так, оце облік по проводках - виходить це квест, хоча мені як фінансисту - що тут важкого? :D можливо, це одна з причин, чому клієнту зручніше Приват чи Моно.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 11:14

  WallNutPen написав:
  greenozon написав:а що Сенс може відповісти якщо потенційно під збій (із вини банку) попало десятки-сотні тисяч клієнтів? (мільйони???)

:!: :?: :idea:

Тут есть как бы три варианта. Если банк - пофигист - просто забить большой и толстый и послать всех недовольных в сад (суд) с туманными перспективами что либо с банка поиметь. Если банк - толераст - он выскажет массу извинений при этом сделав милую мордочку из разряда ну а то я ну не шмогла. При этом самым горячим могут что-то кинуть на лапу, чтобы сбить пыл. Ну или если банк волнует лояльность клиентов - то исключительно по своей доброй воле банк может предложить на выбор ряд плюшек. К примеру дать немного орехов. Или дать на июль повышенный процент кэшбека в какой-то из категорий кэшбека, или дать повышенный лимит на бесплатные р2р ну или ещё что. На самом деле банку должно виднее как он оценивает клиентскую лояльность и потенциальные имиджевые потери при поведении банка-пофигиста или банка-толераста. По большому случаю пусть не столь кардинальные на залеты у Аллы/Сени бывали и раньше. И помнится в большинстве случаев банк выходил в схожих ситуациях с честью. В любом случае если есть желание сделать можно много чего и получить взамен возросшую лояльность. Но можно поступить и как вы - задавая вопросы а что банк может сделать? Имхо тут вопрос надо ставить - как банк хочет себя показать перед клиентами в ситуации когда клиенты пострадали по вине банка? Толерастом? Пофигистом? Ваш вариант? ;)

банк став державним. й подобається вам чи ні, але оці проблеми його зараз не так хвилюють. один з великих недоліків державного керування. чекайте, коли його приватизують :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 12:46

  Shaman написав:
  WallNutPen написав:
  greenozon написав:а що Сенс може відповісти якщо потенційно під збій (із вини банку) попало десятки-сотні тисяч клієнтів? (мільйони???)

:!: :?: :idea:

Тут есть как бы три варианта. Если банк - пофигист - просто забить большой и толстый и послать всех недовольных в сад (суд) с туманными перспективами что либо с банка поиметь. Если банк - толераст - он выскажет массу извинений при этом сделав милую мордочку из разряда ну а то я ну не шмогла. При этом самым горячим могут что-то кинуть на лапу, чтобы сбить пыл. Ну или если банк волнует лояльность клиентов - то исключительно по своей доброй воле банк может предложить на выбор ряд плюшек. К примеру дать немного орехов. Или дать на июль повышенный процент кэшбека в какой-то из категорий кэшбека, или дать повышенный лимит на бесплатные р2р ну или ещё что. На самом деле банку должно виднее как он оценивает клиентскую лояльность и потенциальные имиджевые потери при поведении банка-пофигиста или банка-толераста. По большому случаю пусть не столь кардинальные на залеты у Аллы/Сени бывали и раньше. И помнится в большинстве случаев банк выходил в схожих ситуациях с честью. В любом случае если есть желание сделать можно много чего и получить взамен возросшую лояльность. Но можно поступить и как вы - задавая вопросы а что банк может сделать? Имхо тут вопрос надо ставить - как банк хочет себя показать перед клиентами в ситуации когда клиенты пострадали по вине банка? Толерастом? Пофигистом? Ваш вариант? ;)

банк став державним. й подобається вам чи ні, але оці проблеми його зараз не так хвилюють. один з великих недоліків державного керування. чекайте, коли його приватизують :D

Угу, сразу за укргазом и приватом? Я сегодня закрыл счета. Земля пухом, как говорится.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 17:26

Привіт-привіт-привіт! Володимир на зв'язку 💎

Я знову повертаюсь до вас із відпустки, з новими силами та гарними новинами 😉

Як ви помітили, а може і не помітили — нещодавно виправили проблему з відображенням кількості доступних проходів до бізнес-лаунжів.
Якщо ви забули, то я вам напам'ятаю, що раніше спостерігали за картками кількість доступних проходів 999 (в ситуаціях, коли умови для безплатних проходів не були виконані), зараз же таке некоректне відображення виправили, і тепер, якщо умови не були виконані, то в застосунку Sense SuperApp буде саме прочерк "-", якщо виконані, то буде відображати доступні проходи!

P.S. Безмежно вдячний всім, хто долучався, всім, хто надавав приклади та допомогу, ми зробили Sense SuperApp краще — разом 🤝
Готовий відповісти на ваші питання, якщо вам щось цікаво, як і обіцяв)
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 19:26

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:нещодавно виправили проблему з відображенням кількості доступних проходів до бізнес-лаунжів


оце так покращення :) тут мабуть кожний другий переймався цією проблемою :)

цікаво це у вас так пріоритети розставили що саме цю проблему нарешті вирішили - тот он горіхи чекають через "паламаку", а ви із фіксом лічильніка лаунж-зони :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 19:46

  DmitryZP написав:
  Sense Bank написав:нещодавно виправили проблему з відображенням кількості доступних проходів до бізнес-лаунжів


оце так покращення :) тут мабуть кожний другий переймався цією проблемою :)

цікаво це у вас так пріоритети розставили що саме цю проблему нарешті вирішили - тот он горіхи чекають через "паламаку", а ви із фіксом лічильніка лаунж-зони :)


Проблема була підсвічена саме тут на форумі, я взявся допомогти із виправленням, і як тільки воно відбулось — повідомив про це 😊

Розумію, що на фоні нещодавнього інциденту це ненайголовніша доробка, але вона була ще до "паламаки" і ніяк не перетиналась з нею, тому завжди є час на виправлення й доробки застосунку Sense SuperApp 🥺

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 20:17

Вопрос представителю банка по алгоритму работы информирования клиента через смс если пуши не доставляются. В самом сса этот момент как бы прописан вои так:
IMG-20240624-200638
Но сколько должно пройти времени чтобы банк решил отправить смс? К примеру вот из-за проблем с сетью (на районе изза выключения света у оператора работали голосовая связь но не работал интернет) пуш пришел через 10 минут IMG-20240624-200519
10 минут разве банку не достаточно чтобы уже отважится отправить смс?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 20:37

  WallNutPen написав:Вопрос представителю банка по алгоритму работы информирования клиента через смс если пуши не доставляются. В самом сса этот момент как бы прописан вои так:
IMG-20240624-200638
Но сколько должно пройти времени чтобы банк решил отправить смс? К примеру вот из-за проблем с сетью (на районе изза выключения света у оператора работали голосовая связь но не работал интернет) пуш пришел через 10 минут IMG-20240624-200519
10 минут разве банку не достаточно чтобы уже отважится отправить смс?

Уточню з приводу цього функціоналу й повернусь до вас із відповіддю!

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 17:11

Sense Bank, а що якось змінилася процедура дострокового погашення Розстрочок? Десь в ДКБО оновили опис цієї процедури?
Ото вирішили ми з подружкою загасити Розстрочку, що 2 тижня тому активували, а ССА запитала з якого рахунку буде погашення. Перший раз я ттттаке бачу! Завжди сис-ма мовчки донараховувала заборгованість на Ред звідки активувалася та Розстрочка і до наступної РД треба було все загасити в грейсі.
Чому раптом запитали рахунок на вибір до списання? Це сервіс якийсь новий, можна зразу списати з дебітки, наприклад?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 17:20

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Sense Bank, а що якось змінилася процедура дострокового погашення Розстрочок? Десь в ДКБО оновили опис цієї процедури?
Ото вирішили ми з подружкою загасити Розстрочку, що 2 тижня тому активували, а ССА запитала з якого рахунку буде погашення. Перший раз я ттттаке бачу! Завжди сис-ма мовчки донараховувала заборгованість на Ред звідки активувалася та Розстрочка і до наступної РД треба було все загасити в грейсі.
Чому раптом запитали рахунок на вибір до списання? Це сервіс якийсь новий, можна зразу списати з дебітки, наприклад?

Вітаю, все так, в одному із останніх оновлень додали можливість погашати дострокову розстрочку не лише з карткового рахунку, але й можна з дебетної картки, наприклад ;)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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