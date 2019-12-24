Sense Bank написав:Amethyst написав:Sense Bank, а що якось змінилася процедура дострокового погашення Розстрочок? Десь в ДКБО оновили опис цієї процедури?
Ото вирішили ми з подружкою загасити Розстрочку, що 2 тижня тому активували, а ССА запитала з якого рахунку буде погашення. Перший раз я ттттаке бачу! Завжди сис-ма мовчки донараховувала заборгованість на Ред звідки активувалася та Розстрочка і до наступної РД треба було все загасити в грейсі.
Чому раптом запитали рахунок на вибір до списання? Це сервіс якийсь новий, можна зразу списати з дебітки, наприклад?
Вітаю, все так, в одному із останніх оновлень додали можливість погашати дострокову розстрочку не лише з карткового рахунку, але й можна з дебетної картки, наприклад
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Хм. А якщо все ж таки обрати кредитку для такого погашення, то дійсно це погашення буде в грейсі, а не як, наприклад, якийсь р2р-переказ під 60% річних?!