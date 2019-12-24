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Sense Bank
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Додано: Вів 25 чер, 2024 17:27
Sense Bank написав: Amethyst написав:
Sense Bank, а що якось змінилася процедура дострокового погашення Розстрочок? Десь в ДКБО оновили опис цієї процедури?
Ото вирішили ми з подружкою загасити Розстрочку, що 2 тижня тому активували, а ССА запитала з якого рахунку буде погашення. Перший раз я ттттаке бачу! Завжди сис-ма мовчки донараховувала заборгованість на Ред звідки активувалася та Розстрочка і до наступної РД треба було все загасити в грейсі.
Чому раптом запитали рахунок на вибір до списання? Це сервіс якийсь новий, можна зразу списати з дебітки, наприклад?
Вітаю, все так, в одному із останніх оновлень додали можливість погашати дострокову розстрочку не лише з карткового рахунку, але й можна з дебетної картки, наприклад
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Хм. А якщо все ж таки обрати кредитку для такого погашення, то дійсно це погашення буде в грейсі, а не як, наприклад, якийсь р2р-переказ під 60% річних?!
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:03
Amethyst написав:
Хм. А якщо все ж таки обрати кредитку для такого погашення, то дійсно це погашення буде в грейсі, а не як, наприклад, якийсь р2р-переказ під 60% річних?!
Дозвольте трохи деталізувати. Дострокове погашення розстрочки (повне або часткове) доступне з:
- кредитної картки, на якій оформлено розстрочку, як за рахунок власних, так і за рахунок кредитних коштів;
- іншої гривневої картки (наприклад, дебетової) за рахунок власних коштів;
- поточного гривневого рахунка з власними коштами.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:12
Sense Bank написав: Amethyst написав:
Хм. А якщо все ж таки обрати кредитку для такого погашення, то дійсно це погашення буде в грейсі, а не як, наприклад, якийсь р2р-переказ під 60% річних?!
Дозвольте трохи деталізувати. Дострокове погашення розстрочки (повне або часткове) доступне з:
- кредитної картки, на якій оформлено розстрочку, як за рахунок власних, так і за рахунок кредитних коштів;
- іншої гривневої картки (наприклад, дебетової) за рахунок власних коштів;
- поточного гривневого рахунка з власними коштами.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
А шоо, погасити розстрочку на Реді за рахунок кредитних на Хамоні не можна?!
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:18
Amethyst написав:
А шоо, погасити розстрочку на Реді за рахунок кредитних на Хамоні не можна?!
Якщо з іншої кредитної картки, то лише за власні кошти.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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