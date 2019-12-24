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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1224122512261227

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Sense Bank 3.5 5 99
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 17:27

  Sense Bank написав:
  Amethyst написав:Sense Bank, а що якось змінилася процедура дострокового погашення Розстрочок? Десь в ДКБО оновили опис цієї процедури?
Ото вирішили ми з подружкою загасити Розстрочку, що 2 тижня тому активували, а ССА запитала з якого рахунку буде погашення. Перший раз я ттттаке бачу! Завжди сис-ма мовчки донараховувала заборгованість на Ред звідки активувалася та Розстрочка і до наступної РД треба було все загасити в грейсі.
Чому раптом запитали рахунок на вибір до списання? Це сервіс якийсь новий, можна зразу списати з дебітки, наприклад?

Вітаю, все так, в одному із останніх оновлень додали можливість погашати дострокову розстрочку не лише з карткового рахунку, але й можна з дебетної картки, наприклад ;)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Хм. А якщо все ж таки обрати кредитку для такого погашення, то дійсно це погашення буде в грейсі, а не як, наприклад, якийсь р2р-переказ під 60% річних?!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 19:03

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Хм. А якщо все ж таки обрати кредитку для такого погашення, то дійсно це погашення буде в грейсі, а не як, наприклад, якийсь р2р-переказ під 60% річних?!

Дозвольте трохи деталізувати. Дострокове погашення розстрочки (повне або часткове) доступне з:
- кредитної картки, на якій оформлено розстрочку, як за рахунок власних, так і за рахунок кредитних коштів;
- іншої гривневої картки (наприклад, дебетової) за рахунок власних коштів;
- поточного гривневого рахунка з власними коштами.

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Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 19:12

  Sense Bank написав:
  Amethyst написав:Хм. А якщо все ж таки обрати кредитку для такого погашення, то дійсно це погашення буде в грейсі, а не як, наприклад, якийсь р2р-переказ під 60% річних?!

Дозвольте трохи деталізувати. Дострокове погашення розстрочки (повне або часткове) доступне з:
- кредитної картки, на якій оформлено розстрочку, як за рахунок власних, так і за рахунок кредитних коштів;
- іншої гривневої картки (наприклад, дебетової) за рахунок власних коштів;
- поточного гривневого рахунка з власними коштами.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

А шоо, погасити розстрочку на Реді за рахунок кредитних на Хамоні не можна?!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 19:18

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:А шоо, погасити розстрочку на Реді за рахунок кредитних на Хамоні не можна?!

Якщо з іншої кредитної картки, то лише за власні кошти.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 14:29

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Дострокове погашення розстрочки (повне або часткове) доступне з:
- кредитної картки, на якій оформлено розстрочку, як за рахунок власних, так і за рахунок кредитних коштів;
Операція підпадає під пільговий період? Тобто банк не відносить її до готівкової операції?
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:03

Re: Sense Bank

  Howl написав:Операція підпадає під пільговий період? Тобто банк не відносить її до готівкової операції?

Доброго дня! Якщо достроково погашати з діючої картки (на котру оформлена розстрочка) за рахунок кредитних коштів, то тут залишилося без змін. Тобто, ви можете достроково погасити розстрочку за рахунок переведення у заборгованість. А отже буде діяти пільговий період до 62 днів під 0.01% річних.

Із змін додали можливість відразу погашати з дебетової картки, до прикладу. Тобто відтепер вам не потрібно переказувати і потім достроково погашати. Відразу ви можете при достроковому погашенні обрати вашу дебетову картку і вже з неї зробити погашення.

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