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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2024 17:38
Striker написав:
О 16:00 впали % по військовим ОВДП, а коли впаде тіло облігацій? Погашення сьогодні.
пару хв. тому
(і то Сенс самий шутрий, інші брокера ще курять бамбук)
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greenozon
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Додано: Сер 26 чер, 2024 18:47
greenozon написав: Striker написав:
О 16:00 впали % по військовим ОВДП, а коли впаде тіло облігацій? Погашення сьогодні.
пару хв. тому
(і то Сенс самий шутрий, інші брокера ще курять бамбук)
Не всім)
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lamal
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Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
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