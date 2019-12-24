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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2024 17:38
Striker написав:
О 16:00 впали % по військовим ОВДП, а коли впаде тіло облігацій? Погашення сьогодні.
пару хв. тому
(і то Сенс самий шутрий, інші брокера ще курять бамбук)
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greenozon
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Додано: Сер 26 чер, 2024 18:47
greenozon написав: Striker написав:
О 16:00 впали % по військовим ОВДП, а коли впаде тіло облігацій? Погашення сьогодні.
пару хв. тому
(і то Сенс самий шутрий, інші брокера ще курять бамбук)
Не всім)
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lamal
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Додано: Сер 26 чер, 2024 20:01
%% онли
на сейчас
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v57
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Додано: Сер 26 чер, 2024 20:59
v57 написав:
%% онли
на сейчас
Я купляв тут через Дію, на підтримку ПУМБ,отп,укрсіб, правекс немає виплат окрім відсотків
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sens
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Додано: Сер 26 чер, 2024 22:55
А в мене військові куплені через дію в ІСУ з зарахуванням на сенс так і не прийшли. В інші банки поприходили. Цікаво це ісу не відправило чи сенс не зарахував.
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PUnder
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Додано: Чет 27 чер, 2024 06:18
PUnder написав:
А в мене військові куплені через дію в ІСУ з зарахуванням на сенс так і не прийшли. В інші банки поприходили. Цікаво це ісу не відправило чи сенс не зарахував.
Мені від icu зайшло все сюди вчасно,а ось те що купляв в дії ,то сенс в інші банки не направив - в чаті писали що більше 70 тис платіжок.
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sens
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Додано: Чет 27 чер, 2024 07:41
Сенс на Моно лише відсотки виплатив, близько опівночі. Тіла досі немає.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 11:17
Доброго всім вітаннячка! Виплата відсотків по вчорашній виплаті мала вже надійти всім клієнтам. А ось виплата номіналу треба очікувати сьогодні. Так як зарахування на інші банки відбуваються СЕПом.
Вибачте, будь ласка, за незручності. Зробимо так, щоб сьогодні до 14:00 всі отримали кошти.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: Чет 27 чер, 2024 11:22
Sense Bank написав:
Доброго всім вітаннячка! Виплата відсотків по вчорашній виплаті мала вже надійти всім клієнтам. А ось виплата номіналу треба очікувати сьогодні. Так як зарахування на інші банки відбуваються СЕПом.
Вибачте, будь ласка, за незручності. Зробимо так, щоб сьогодні до 14:00 всі отримали кошти.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав
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Тобто гасити кредит теж так можна , просто вибачитись за "незручності" і загасити пізніше )))
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Додано: Чет 27 чер, 2024 11:24
Sense Bank ,
При отсутствии электрики выдача заказанной наличности в кассах осуществляется или зависит от отделения/генератора ?
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vladimir07
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