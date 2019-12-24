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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1226122712281229>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 99
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:38

  Striker написав:О 16:00 впали % по військовим ОВДП, а коли впаде тіло облігацій? Погашення сьогодні.


пару хв. тому
(і то Сенс самий шутрий, інші брокера ще курять бамбук)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:47

Re: Sense Bank

greenozon написав:
  Striker написав:О 16:00 впали % по військовим ОВДП, а коли впаде тіло облігацій? Погашення сьогодні.


пару хв. тому
(і то Сенс самий шутрий, інші брокера ще курять бамбук)
Не всім)


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lamal
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:01

%% онли
на сейчас
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:59

  v57 написав:%% онли
на сейчас

Я купляв тут через Дію, на підтримку ПУМБ,отп,укрсіб, правекс немає виплат окрім відсотків
sens
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 22:55

Re: Sense Bank

А в мене військові куплені через дію в ІСУ з зарахуванням на сенс так і не прийшли. В інші банки поприходили. Цікаво це ісу не відправило чи сенс не зарахував.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 06:18

  PUnder написав:А в мене військові куплені через дію в ІСУ з зарахуванням на сенс так і не прийшли. В інші банки поприходили. Цікаво це ісу не відправило чи сенс не зарахував.

Мені від icu зайшло все сюди вчасно,а ось те що купляв в дії ,то сенс в інші банки не направив - в чаті писали що більше 70 тис платіжок.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 07:41

Re: Sense Bank

Сенс на Моно лише відсотки виплатив, близько опівночі. Тіла досі немає.
Amid
 
Повідомлень: 1842
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:17

Виплата по облігаціям

Доброго всім вітаннячка! Виплата відсотків по вчорашній виплаті мала вже надійти всім клієнтам. А ось виплата номіналу треба очікувати сьогодні. Так як зарахування на інші банки відбуваються СЕПом.
Вибачте, будь ласка, за незручності. Зробимо так, щоб сьогодні до 14:00 всі отримали кошти.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:22

Re: Sense Bank

Sense Bank написав:Доброго всім вітаннячка! Виплата відсотків по вчорашній виплаті мала вже надійти всім клієнтам. А ось виплата номіналу треба очікувати сьогодні. Так як зарахування на інші банки відбуваються СЕПом.
Вибачте, будь ласка, за незручності. Зробимо так, щоб сьогодні до 14:00 всі отримали кошти.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав
Тобто гасити кредит теж так можна , просто вибачитись за "незручності" і загасити пізніше )))

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lamal
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:24

Sense Bank ,
При отсутствии электрики выдача заказанной наличности в кассах осуществляется или зависит от отделения/генератора ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1889
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