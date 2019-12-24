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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2024 11:28
vladimir07 написав:
При отсутствии электрики выдача заказанной наличности в кассах осуществляется или зависит от отделения/генератора ?
Вітаю! Якщо у відділенні є генератор, то все добре, кошти будуть видані.
Я можу спеціально для вас уточнити, якщо підкажете тут або у приватних повідомленнях дату броні та відділення, на котре забронювали кошти.
Як вам буде зручніше?
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Додано: Чет 27 чер, 2024 11:41
lamal написав:
Тобто гасити кредит теж так можна , просто вибачитись за "незручності" і загасити пізніше )))
Доброго дня! Ми звісно намагаємося відразу виплачувати, щоб наші клієнти могли за бажанням відразу інвестувати у нові облігації. Виплата згідно загального реєстру відбувається, та згідно договору у депозитарної установи є право на виплату 3 робочі дні. Але ми звісно "проти" цього, тому робимо виплата значно швидше
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Додано: Чет 27 чер, 2024 11:49
Sense Bank написав: lamal написав:
Тобто гасити кредит теж так можна , просто вибачитись за "незручності" і загасити пізніше )))
Доброго дня! Ми звісно намагаємося відразу виплачувати, щоб наші клієнти могли за бажанням відразу інвестувати у нові облігації. Виплата згідно загального реєстру відбувається, та згідно договору у депозитарної установи є право на виплату 3 робочі дні. Але ми звісно "проти" цього, тому робимо виплата значно швидше
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За ДВА тижні з ОВДП вдруге fuckUP! Дуже зручно лише виїбачитися
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Додано: Чет 27 чер, 2024 12:35
sens написав:
За ДВА тижні з ОВДП вдруге fuckUP! Дуже зручно лише виїбачитися
Я б не сказав, що це факап. Бо згідно договору у депозитарної установи є право на виплату 3 робочі дні. Але ми завжди робимо виплату раніше, щоб ніхто не очікував аж такий термін. Бо якби виплата випала на п'ятницю, то звісно до вівторка було б чекати якось не дуже)
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Додано: Чет 27 чер, 2024 12:43
Sense Bank написав: sens написав:
За ДВА тижні з ОВДП вдруге fuckUP! Дуже зручно лише виїбачитися
Я б не сказав, що це факап. Бо згідно договору у депозитарної установи є право на виплату 3 робочі дні. Але ми завжди робимо виплату раніше, щоб ніхто не очікував аж такий термін. Бо якби виплата випала на п'ятницю, то звісно до вівторка було б чекати якось не дуже)
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Добре,всі Три з ЧОТИРЬОХ партнерів отримав від Мінфін погашення,зробили переказ власникам . Окрім вашого сервісу,всі інші економічні питання закрили. Враховуючи нещодавно повернення коштів від покупки через 4 дні , ви маєте право тут щось пояснювати чому? Дійсно???) спробуйте пояснити чому тільки ваша банка так робить з овдп ?????0
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