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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:28

Re: Sense Bank

  vladimir07 написав:При отсутствии электрики выдача заказанной наличности в кассах осуществляется или зависит от отделения/генератора ?

Вітаю! Якщо у відділенні є генератор, то все добре, кошти будуть видані.
Я можу спеціально для вас уточнити, якщо підкажете тут або у приватних повідомленнях дату броні та відділення, на котре забронювали кошти.
Як вам буде зручніше?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:41

Re: Sense Bank

  lamal написав:Тобто гасити кредит теж так можна , просто вибачитись за "незручності" і загасити пізніше )))

Доброго дня! Ми звісно намагаємося відразу виплачувати, щоб наші клієнти могли за бажанням відразу інвестувати у нові облігації. Виплата згідно загального реєстру відбувається, та згідно договору у депозитарної установи є право на виплату 3 робочі дні. Але ми звісно "проти" цього, тому робимо виплата значно швидше :)


Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12653
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:49

  Sense Bank написав:
  lamal написав:Тобто гасити кредит теж так можна , просто вибачитись за "незручності" і загасити пізніше )))

Доброго дня! Ми звісно намагаємося відразу виплачувати, щоб наші клієнти могли за бажанням відразу інвестувати у нові облігації. Виплата згідно загального реєстру відбувається, та згідно договору у депозитарної установи є право на виплату 3 робочі дні. Але ми звісно "проти" цього, тому робимо виплата значно швидше :)


Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

За ДВА тижні з ОВДП вдруге fuckUP! Дуже зручно лише виїбачитися
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 12:35

Re: Sense Bank

  sens написав:За ДВА тижні з ОВДП вдруге fuckUP! Дуже зручно лише виїбачитися

Я б не сказав, що це факап. Бо згідно договору у депозитарної установи є право на виплату 3 робочі дні. Але ми завжди робимо виплату раніше, щоб ніхто не очікував аж такий термін. Бо якби виплата випала на п'ятницю, то звісно до вівторка було б чекати якось не дуже)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 12:43

  Sense Bank написав:
  sens написав:За ДВА тижні з ОВДП вдруге fuckUP! Дуже зручно лише виїбачитися

Я б не сказав, що це факап. Бо згідно договору у депозитарної установи є право на виплату 3 робочі дні. Але ми завжди робимо виплату раніше, щоб ніхто не очікував аж такий термін. Бо якби виплата випала на п'ятницю, то звісно до вівторка було б чекати якось не дуже)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Добре,всі Три з ЧОТИРЬОХ партнерів отримав від Мінфін погашення,зробили переказ власникам . Окрім вашого сервісу,всі інші економічні питання закрили. Враховуючи нещодавно повернення коштів від покупки через 4 дні , ви маєте право тут щось пояснювати чому? Дійсно???) спробуйте пояснити чому тільки ваша банка так робить з овдп ?????0
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:02

Re: Sense Bank

Sense Bank написав:
  sens написав:За ДВА тижні з ОВДП вдруге fuckUP! Дуже зручно лише виїбачитися

Я б не сказав, що це факап. Бо згідно договору у депозитарної установи є право на виплату 3 робочі дні. Але ми завжди робимо виплату раніше, щоб ніхто не очікував аж такий термін. Бо якби виплата випала на п'ятницю, то звісно до вівторка було б чекати якось не дуже)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав
Ярослав ,дайте посилання на договір будь ласка.

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lamal
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:08

  Sense Bank написав:
  vladimir07 написав:При отсутствии электрики выдача заказанной наличности в кассах осуществляется или зависит от отделения/генератора ?

Вітаю! Якщо у відділенні є генератор, то все добре, кошти будуть видані.
Я можу спеціально для вас уточнити, якщо підкажете тут або у приватних повідомленнях дату броні та відділення, на котре забронювали кошти.
Як вам буде зручніше?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

А десь на сайті написано є генератор у відділенні чи немає?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:12

Re: Sense Bank

Хаха, этот говнобанк сделал меня своим должником.
Начислили мне задним числом комиссию уже после закрытия счёта и требуют её оплатить - при том, что закрыть счёт с ненулевым балансом сами не дают.
Это ж надо быть такими ничтожествами.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:14

  посетитель написав:
  Sense Bank написав:
  vladimir07 написав:При отсутствии электрики выдача заказанной наличности в кассах осуществляется или зависит от отделения/генератора ?

Вітаю! Якщо у відділенні є генератор, то все добре, кошти будуть видані.
Я можу спеціально для вас уточнити, якщо підкажете тут або у приватних повідомленнях дату броні та відділення, на котре забронювали кошти.
Як вам буде зручніше?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

А десь на сайті написано є генератор у відділенні чи немає?


є

https://sensebank.ua/news/perelik-viddilen-aki-pracuut
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:28

Re: Sense Bank

  lamal написав:Ярослав ,дайте посилання на договір будь ласка.

8.12. Дивіденди (доходи), що надійшли з рахунку депозитарія будуть перераховані на рахунок
Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів з урахуванням умов п.2.2.13 цього Договору.
Посилання: https://sensebank.ua/upload/securities_ ... 102023.pdf

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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