vladimir07 написав:При отсутствии электрики выдача заказанной наличности в кассах осуществляется или зависит от отделения/генератора ?
Вітаю! Якщо у відділенні є генератор, то все добре, кошти будуть видані. Я можу спеціально для вас уточнити, якщо підкажете тут або у приватних повідомленнях дату броні та відділення, на котре забронювали кошти. Як вам буде зручніше?
lamal написав:Тобто гасити кредит теж так можна , просто вибачитись за "незручності" і загасити пізніше )))
Доброго дня! Ми звісно намагаємося відразу виплачувати, щоб наші клієнти могли за бажанням відразу інвестувати у нові облігації. Виплата згідно загального реєстру відбувається, та згідно договору у депозитарної установи є право на виплату 3 робочі дні. Але ми звісно "проти" цього, тому робимо виплата значно швидше
lamal написав:Тобто гасити кредит теж так можна , просто вибачитись за "незручності" і загасити пізніше )))
Доброго дня! Ми звісно намагаємося відразу виплачувати, щоб наші клієнти могли за бажанням відразу інвестувати у нові облігації. Виплата згідно загального реєстру відбувається, та згідно договору у депозитарної установи є право на виплату 3 робочі дні. Але ми звісно "проти" цього, тому робимо виплата значно швидше
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
За ДВА тижні з ОВДП вдруге fuckUP! Дуже зручно лише виїбачитися
sens написав:За ДВА тижні з ОВДП вдруге fuckUP! Дуже зручно лише виїбачитися
Я б не сказав, що це факап. Бо згідно договору у депозитарної установи є право на виплату 3 робочі дні. Але ми завжди робимо виплату раніше, щоб ніхто не очікував аж такий термін. Бо якби виплата випала на п'ятницю, то звісно до вівторка було б чекати якось не дуже)
sens написав:За ДВА тижні з ОВДП вдруге fuckUP! Дуже зручно лише виїбачитися
Я б не сказав, що це факап. Бо згідно договору у депозитарної установи є право на виплату 3 робочі дні. Але ми завжди робимо виплату раніше, щоб ніхто не очікував аж такий термін. Бо якби виплата випала на п'ятницю, то звісно до вівторка було б чекати якось не дуже)
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Добре,всі Три з ЧОТИРЬОХ партнерів отримав від Мінфін погашення,зробили переказ власникам . Окрім вашого сервісу,всі інші економічні питання закрили. Враховуючи нещодавно повернення коштів від покупки через 4 дні , ви маєте право тут щось пояснювати чому? Дійсно???) спробуйте пояснити чому тільки ваша банка так робить з овдп ?????0
sens написав:За ДВА тижні з ОВДП вдруге fuckUP! Дуже зручно лише виїбачитися
Я б не сказав, що це факап. Бо згідно договору у депозитарної установи є право на виплату 3 робочі дні. Але ми завжди робимо виплату раніше, щоб ніхто не очікував аж такий термін. Бо якби виплата випала на п'ятницю, то звісно до вівторка було б чекати якось не дуже)
vladimir07 написав:При отсутствии электрики выдача заказанной наличности в кассах осуществляется или зависит от отделения/генератора ?
Вітаю! Якщо у відділенні є генератор, то все добре, кошти будуть видані. Я можу спеціально для вас уточнити, якщо підкажете тут або у приватних повідомленнях дату броні та відділення, на котре забронювали кошти. Як вам буде зручніше?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
А десь на сайті написано є генератор у відділенні чи немає?
Хаха, этот говнобанк сделал меня своим должником. Начислили мне задним числом комиссию уже после закрытия счёта и требуют её оплатить - при том, что закрыть счёт с ненулевым балансом сами не дают. Это ж надо быть такими ничтожествами.
vladimir07 написав:При отсутствии электрики выдача заказанной наличности в кассах осуществляется или зависит от отделения/генератора ?
Вітаю! Якщо у відділенні є генератор, то все добре, кошти будуть видані. Я можу спеціально для вас уточнити, якщо підкажете тут або у приватних повідомленнях дату броні та відділення, на котре забронювали кошти. Як вам буде зручніше?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
А десь на сайті написано є генератор у відділенні чи немає?