посетитель написав:А десь на сайті написано є генератор у відділенні чи немає?
Так, ви можете перевірити або за посиланням, котре надали вище. Або у застосунку. Відшукати відділення чи банкомат Sense Bank на нижній панелі перейдіть в "Підтримка" натисніть "Відділення/АТМ". Ось інструкція: https://sense.top/3YL8XAj Там де є позначка "Power Banking" відділення працюють, навіть якщо вимкнуте світло.
anduzenko написав:Хаха, этот говнобанк сделал меня своим должником. Начислили мне задним числом комиссию уже после закрытия счёта и требуют её оплатить - при том, что закрыть счёт с ненулевым балансом сами не дают. Это ж надо быть такими ничтожествами.
Вітаю, ситуація неприємна, але могла виникнути якщо умовно, у вас була кредитна картка і ви користувалися кредитним лімітом. Вам могли донарахуватися %% за дні користування у розрахункову дату, тому і виникла заборгованість. Але це припущення, щоб розібратися більш детально у ситуації, котра у вас виникла, вже поспішаю до вас у приватні повідомлення.
sens написав:Добре,всі Три з ЧОТИРЬОХ партнерів отримав від Мінфін погашення,зробили переказ власникам . Окрім вашого сервісу,всі інші економічні питання закрили. Враховуючи нещодавно повернення коштів від покупки через 4 дні , ви маєте право тут щось пояснювати чому? Дійсно???) спробуйте пояснити чому тільки ваша банка так робить з овдп ?????0
Вибачте за очікування з відповідю. Щодо вчорашньої виплати, то знаю колеги провели роботу по цьому питанню, щоб це не повторилося знову. Щодо інциденту, котрий був минулого понеділка-вівторка, там на жаль, вплинув збій, і тому виплата була із затримкою, повернення коштів при невдалій покупці облігацій.
Sense Bank написав:Виплата по облігаціям Доброго всім вітаннячка! Виплата відсотків по вчорашній виплаті мала вже надійти всім клієнтам. А ось виплата номіналу треба очікувати сьогодні. Так як зарахування на інші банки відбуваються СЕПом. Вибачте, будь ласка, за незручності. Зробимо так, щоб сьогодні до 14:00 всі отримали кошти.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
upd: Виплата по облігаціям Виплата купонів ще вчора відбулася. Також відбулася повна виплата номіналу на зараз.