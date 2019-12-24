RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1227122812291230

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:34

Re: Sense Bank

  посетитель написав:А десь на сайті написано є генератор у відділенні чи немає?

Так, ви можете перевірити або за посиланням, котре надали вище. Або у застосунку.
Відшукати відділення чи банкомат Sense Bank на нижній панелі перейдіть в "Підтримка" натисніть "Відділення/АТМ".
Ось інструкція: https://sense.top/3YL8XAj
Там де є позначка "Power Banking" відділення працюють, навіть якщо вимкнуте світло.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12653
З нами з: 18.02.13
Подякував: 174 раз.
Подякували: 1324 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:37

Re: Sense Bank

  anduzenko написав:Хаха, этот говнобанк сделал меня своим должником.
Начислили мне задним числом комиссию уже после закрытия счёта и требуют её оплатить - при том, что закрыть счёт с ненулевым балансом сами не дают.
Это ж надо быть такими ничтожествами.

Вітаю, ситуація неприємна, але могла виникнути якщо умовно, у вас була кредитна картка і ви користувалися кредитним лімітом. Вам могли донарахуватися %% за дні користування у розрахункову дату, тому і виникла заборгованість.
Але це припущення, щоб розібратися більш детально у ситуації, котра у вас виникла, вже поспішаю до вас у приватні повідомлення.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12653
З нами з: 18.02.13
Подякував: 174 раз.
Подякували: 1324 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:57

Re: Sense Bank

  sens написав:Добре,всі Три з ЧОТИРЬОХ партнерів отримав від Мінфін погашення,зробили переказ власникам . Окрім вашого сервісу,всі інші економічні питання закрили. Враховуючи нещодавно повернення коштів від покупки через 4 дні , ви маєте право тут щось пояснювати чому? Дійсно???) спробуйте пояснити чому тільки ваша банка так робить з овдп ?????0

Вибачте за очікування з відповідю. Щодо вчорашньої виплати, то знаю колеги провели роботу по цьому питанню, щоб це не повторилося знову.
Щодо інциденту, котрий був минулого понеділка-вівторка, там на жаль, вплинув збій, і тому виплата була із затримкою, повернення коштів при невдалій покупці облігацій.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12653
З нами з: 18.02.13
Подякував: 174 раз.
Подякували: 1324 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 14:10

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Виплата по облігаціям
Доброго всім вітаннячка! Виплата відсотків по вчорашній виплаті мала вже надійти всім клієнтам. А ось виплата номіналу треба очікувати сьогодні. Так як зарахування на інші банки відбуваються СЕПом.
Вибачте, будь ласка, за незручності. Зробимо так, щоб сьогодні до 14:00 всі отримали кошти.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

upd: Виплата по облігаціям
Виплата купонів ще вчора відбулася. Також відбулася повна виплата номіналу на зараз.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12653
З нами з: 18.02.13
Подякував: 174 раз.
Подякували: 1324 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:44

  Sense Bank написав:
  Sense Bank написав:Виплата по облігаціям
Доброго всім вітаннячка! Виплата відсотків по вчорашній виплаті мала вже надійти всім клієнтам. А ось виплата номіналу треба очікувати сьогодні. Так як зарахування на інші банки відбуваються СЕПом.
Вибачте, будь ласка, за незручності. Зробимо так, щоб сьогодні до 14:00 всі отримали кошти.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

upd: Виплата по облігаціям
Виплата купонів ще вчора відбулася. Також відбулася повна виплата номіналу на зараз.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Підтверджую
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17035
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:46

  Sense Bank написав:
  sens написав:Добре,всі Три з ЧОТИРЬОХ партнерів отримав від Мінфін погашення,зробили переказ власникам . Окрім вашого сервісу,всі інші економічні питання закрили. Враховуючи нещодавно повернення коштів від покупки через 4 дні , ви маєте право тут щось пояснювати чому? Дійсно???) спробуйте пояснити чому тільки ваша банка так робить з овдп ?????0

Вибачте за очікування з відповідю. Щодо вчорашньої виплати, то знаю колеги провели роботу по цьому питанню, щоб це не повторилося знову.
Щодо інциденту, котрий був минулого понеділка-вівторка, там на жаль, вплинув збій, і тому виплата була із затримкою, повернення коштів при невдалій покупці облігацій.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
факт з вашого боку ( банку ) несвоєчасного в порівнянні з конкурентами ( Кінто,Бонд,ІСU в Дії та Універ окремо ) .
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17035
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 1227122812291230
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1226 263830
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 тра, 2024 12:00
quadro_tony_da
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
14 18133
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6485)
27.06.2024 17:07
Sense Bank (12296)
27.06.2024 16:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.