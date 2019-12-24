Oberon Все згідно того ж пункту 8.12 "Дивіденди (доходи), що надійшли з рахунку депозитарія будуть перераховані на рахунок
Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів з урахуванням умов п.2.2.13 цього Договору."
*Андрій
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:31
Oberon Все згідно того ж пункту 8.12 "Дивіденди (доходи), що надійшли з рахунку депозитарія будуть перераховані на рахунок
Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів з урахуванням умов п.2.2.13 цього Договору."
*Андрій
|