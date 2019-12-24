Oberon Все згідно того ж пункту 8.12 "Дивіденди (доходи), що надійшли з рахунку депозитарія будуть перераховані на рахунок
Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів з урахуванням умов п.2.2.13 цього Договору."
*Андрій
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:31
Oberon Все згідно того ж пункту 8.12 "Дивіденди (доходи), що надійшли з рахунку депозитарія будуть перераховані на рахунок
Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів з урахуванням умов п.2.2.13 цього Договору."
*Андрій
Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:32
Ні, тому що дохід при "купонній" облігації, це проценти (купон), а виплата номінальної вартості - окремо (і, до того ж, тут не "інвестиційний дохід").
І НКУ тут взагалі нє прі дєлах, оскільки з банком не відносини оподаткування, а депозитарна діяльність. І виплата коштів регулюється не нку, а договором.
Взагалі, "(ОВДП) - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.". [/i]
Тому я й намагаюсь добитись саме від представників банку не тільки абстрактної відписки, що" може бути", а посилання на конкретний пункт договору з конкретнми умовами.
І не хотів би сперечатись з форумчанами - потрібне пояснення саме банку з посиланям на конкренті умови договору, чому банк ствержує, що номінал виплачується 3 робочі дні, коли в договорі - дивіденди (дохід).
Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:42
Так, давайте ще раз - за п. 8.12 договору "Дивіденди (доходи), що надійшли.... Про виплату номінальної вартості тут ні слова, тільки про дивіденди (доходи).
ОВДП - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.". [/i]
По виплаті процентних доходів питань немає.
Конкретно - Яким пунктом договору передбачено строк виплати відшкодування номінальної вартості? Немає?
Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:43
Купон - это вообще не проценты. Купон - это отдельная статья в справке о доходах. Более-менее общепринятая терминология, что доход - это всё, что субьект получил. А в нём уже можно выделить, например, инвестприбыль (которая может оказаться и отрицательной. Для купонных она такая практически всегда). А купонный доход - это только один из видов дохода.
Та банк давно всё пояснил. Любая выплата от эмитента проводится за три раб дня. Об этом договор и пытался сказать. Видимо, к нему ещё глоссарий нужно прилагать с пояснением что такое "Дивіденди (доходи)".
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