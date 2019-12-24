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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1229123012311232>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:31

Oberon Все згідно того ж пункту 8.12 "Дивіденди (доходи), що надійшли з рахунку депозитарія будуть перераховані на рахунок
Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів з урахуванням умов п.2.2.13 цього Договору."

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:32

  moveton написав:А выплата номинала - это не доход? НКУ не согласен.

Ні, тому що дохід при "купонній" облігації, це проценти (купон), а виплата номінальної вартості - окремо (і, до того ж, тут не "інвестиційний дохід").
І НКУ тут взагалі нє прі дєлах, оскільки з банком не відносини оподаткування, а депозитарна діяльність. І виплата коштів регулюється не нку, а договором.
Взагалі, "(ОВДП) - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.". [/i]
Тому я й намагаюсь добитись саме від представників банку не тільки абстрактної відписки, що" може бути", а посилання на конкретний пункт договору з конкретнми умовами.
І не хотів би сперечатись з форумчанами - потрібне пояснення саме банку з посиланям на конкренті умови договору, чому банк ствержує, що номінал виплачується 3 робочі дні, коли в договорі - дивіденди (дохід).
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:42

  Sense Bank написав:Oberon Все згідно того ж пункту 8.12 "Дивіденди (доходи), що надійшли з рахунку депозитарія будуть перераховані на рахунок
Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів з урахуванням умов п.2.2.13 цього Договору."

*Андрій

Так, давайте ще раз - за п. 8.12 договору "Дивіденди (доходи), що надійшли.... Про виплату номінальної вартості тут ні слова, тільки про дивіденди (доходи).
ОВДП - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.". [/i]
По виплаті процентних доходів питань немає.
Конкретно - Яким пунктом договору передбачено строк виплати відшкодування номінальної вартості? Немає?
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:43

  Oberon написав:
  moveton написав:А выплата номинала - это не доход? НКУ не согласен.

Ні, тому що дохід при "купонній" облігації, це проценти (купон), а виплата номінальної вартості - окремо (і, до того ж, тут не "інвестиційний дохід").

Купон - это вообще не проценты. Купон - это отдельная статья в справке о доходах. Более-менее общепринятая терминология, что доход - это всё, что субьект получил. А в нём уже можно выделить, например, инвестприбыль (которая может оказаться и отрицательной. Для купонных она такая практически всегда). А купонный доход - это только один из видов дохода.

НКУ, есественно, не регулирует сроки выплат, но справку о доходах у нас выдаёт именно налоговая, поэтому значения терминов о них имеет смысл смотреть в НКУ.

  Oberon написав:І не хотів би сперечатись з форумчанами - потрібне пояснення саме банку з посиланям на конкренті умови договору, чому банк ствержує, що номінал виплачується 3 робочі дні, коли в договорі - дивіденди (дохід).

Та банк давно всё пояснил. Любая выплата от эмитента проводится за три раб дня. Об этом договор и пытался сказать. Видимо, к нему ещё глоссарий нужно прилагать с пояснением что такое "Дивіденди (доходи)".
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:42

Re: Sense Bank

Дуже "важкий" додаток. На відносно слабкому мобільному інтернеті 3G, два оператора пробував, так і не вдалося відкрити додаток. Підтверджував операції Смс ками. Гасив кредитки в інших банках. Хотів на залишки коштів відкрити депозит. Не вдалося.
П'ять інших додатків банків - працюють, загасив.
Потрібно для користування 4G, чи Wife? Мабуть, це не нормально....
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:55

  lel написав:Дуже "важкий" додаток. На відносно слабкому мобільному інтернеті 3G, два оператора пробував, так і не вдалося відкрити додаток. Підтверджував операції Смс ками. Гасив кредитки в інших банках. Хотів на залишки коштів відкрити депозит. Не вдалося.
П'ять інших додатків банків - працюють, загасив.
Потрібно для користування 4G, чи Wife? Мабуть, це не нормально....


Для користування застосунком Sense SuperApp в першу чергу потрібне стабільне інтернет-з'єднання, без переривань. З власного досвіду можу сказати, що застосунок працює навіть на 3G, а інколи й того гірше, хоча завантаження й оновлення дійсно займають певний час, але в будь-якому випадку застосунок доступний для користування.

Суворої потреби в Wi-Fi або 4G немає, застосунок працюватиме, але повільніше.
Проблема при відкритті застосунку може бути, якщо інтернет-з'єднання нестабільне, що зараз через відключення світла, спостерігається доволі часто 🥺

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 22:21

Re: Sense Bank

Это нормально что платеж по реквизитам, отправленный сегодня в пол-седьмого вечера из СуперАпп с пакета Вайт, ещё не дошел до получателя (на мой же счёт в ЕксимБанке) ?

В выписке висит как "заблоковано" скоро уже как часа 4, баланс счёта старый; а на карте уже без этой суммы.

Тут же вроде сеп=24/7, правильно ?
Или это уборщица в ексиме могла в пятницу шваброй задеть кабель от сервера, принимающего входящие сепы ? Раньше всегда на выходных принималось нормально...
a77
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 22:37

Re: Sense Bank

a77, в квитанции смотри наличие отметки когда и во сколько Сенс отправил данные о платеже в НБУ.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 22:39

  Howl написав:a77, в квитанции смотри наличие отметки когда и во сколько Сенс отправил данные о платеже в НБУ.


создавал платеж в 18-35.
отправлено в систему межанковских переводов в 18-38...

отаке.
a77
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 22:41

a77 Якщо заблоковано, то може попав під фінмон, напишіть публіці чим закінчилася епопея?
melkh
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