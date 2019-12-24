отбой паники )))
деньги только что пришли.
спасибо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 чер, 2024 22:42
Re: Sense Bank
отбой паники )))
деньги только что пришли.
спасибо.
Додано: Нед 30 чер, 2024 08:03
Re: Sense Bank
Додано: Пон 01 лип, 2024 10:11
Стабильность признак мастерства.
Минут 20-ть ничего не работает.
Ни переводы, ни обмен валют. Даже с доходного снять ничего нельзя.
Додано: Пон 01 лип, 2024 10:33
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