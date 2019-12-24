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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 чер, 2024 22:42
отбой паники )))
деньги только что пришли.
спасибо.
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a77
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Додано: Нед 30 чер, 2024 08:03
a77 написав:
создавал платеж в 18-35.
отправлено в систему межанковских переводов в 18-38...
Ну вот Сенс отправил в НБУ деньги через 3 минуты. Далее тянула резину принимающая сторона.
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Howl
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Додано: Пон 01 лип, 2024 10:11
Стабильность признак мастерства.
Минут 20-ть ничего не работает.
Ни переводы, ни обмен валют. Даже с доходного снять ничего нельзя.
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Фантом
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Додано: Пон 01 лип, 2024 10:33
Фантом написав:
Стабильность признак мастерства.
Минут 20-ть ничего не работает.
Ни переводы, ни обмен валют. Даже с доходного снять ничего нельзя.
Вітаю! Вибачаюся за незручності, вже працюємо над виправленням.
Як тільки все запрацює, я відпишусь.upd:
все вже працює 🫡
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: Пон 01 лип, 2024 12:44
bad gateway при спробі придбати облігації
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Інкогніто
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Додано: Пон 01 лип, 2024 13:33
Інкогніто написав:
bad gateway при спробі придбати облігації
Доброго дня, тимчасово відключили можливість покупку/продажу облігацій у застосунку. Вже розбираємося з причинами.
Як тільки все відновлять — я вам відпишусь.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️UPD: роботу сервісу повністю відновили, все працює в штатному режимі
🙌
Дякуємо за терпіння та довіру 💙
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Sense Bank
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